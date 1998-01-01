وزير الحكم المحلي يفتتح شارعا رئيسيا بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري غرب جنين

جنين / سما /

افتتح وزير الحكم المحلي مجدي صالح، مساء اليوم السبت، شارع "واد عبدالله" في قرية الطيبة غرب جنين بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري، بتمويل من صندوق أبو ظبي للتنمية، ومجلس القرية.

وبارك صالح باسم الحكومة افتتاح هذا المشروع الذي من شأنه تعزيز صمود المواطنين في أراضيهم وتثبيتهم فيها، والتسهيل عليهم من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد صالح سياسة الوزارة ودورها في تمكين الهيئات المحلية، الذي يعتبر أولى غاياتها من خلال رسم السياسات وتحديث الأنظمة والقوانين، وتوفير الدعم والمشاريع لها، ومساعدة الهيئات على تذليل العقبات التي تواجهها وبناء قدراتها، وإحداث التنمية المحلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتمكينهم من الصمود على الأرض والعيش بكرامة بما يليق بتضحياتهم .

بدوره، قال رئيس مجلس قرية الطيبة خالد جبارين إن صندوق أبو طبي قدم 20000 ألف دولار والمجلس 61 ألف دولا لهذا المشروع الحيوي والرئيسي بطول 2100 متر، والذي يدعم المواطن ويمكنه من الصمود في أرضه.

وأشار الى أن القرية محاطة بجدار الضم والتوسع العنصري، وتتعرض أراضيها للاستيلاء باستمرار خاصة أنها حدودية، مناشدا الحكومة لتقديم الدعم والإسناد لهذه القرية لكي يتمكن الأهالي من التصدي لسياسة الاحتلال التوسعية.

من جهته، أشاد مفتي قوى الأمن محمد صلاح بالحكومة الجديدة التي جاءت بعنوان المقاومة والصمود، وعلى أرض الواقع جسد عملها اليوم بافتتاح هذا الشارع المحاذي للجدار.

وشارك في افتتاح الشارع وائل ارشيد ممثلا عن محافظ جنين، ومدير الحكم المحلي راغب أبودياك، ومفتي قوى الأمن محمد صلاح، وفعاليات وقوى وأهالي القرية.

وفي سياق متصل، التقى الوزير في مخيم جنين رئيس اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين حسن العموري، وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" جمال حويل، وأمين سر الإقليم عطا أبو ارميلة، وفعاليات المخيم، واستمع الى احتياجات اللجنة من أجل أن تتمكن تقديم الدعم للنهوض بواقع المخيم، واعدا بتقديم كافة أنواع الدعم وفق الإمكانيات المتاحة والممكنة خاصة في ظل الظروف التي تعيشها الحكومة والقيادة من حصار عدواني ظالم من قبل الاحتلال والإدارة الأميركية.

وقام الوزير صالح والحضور بوضع أكاليل من الزهور وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء في مقبرة الشهداء.