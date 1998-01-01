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كاشفا عن قرارات مصيرية سيتخذها المركزي..

ابو عيطة لـ"سما": الامور تجاوزت حد الدعوات ومواجهة صفقة القرن تقتضي خطوة عملية من حماس

السبت 27 أبريل 2019 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو عيطة لـ"سما": الامور تجاوزت حد الدعوات ومواجهة صفقة القرن تقتضي خطوة عملية من حماس


ابراهيم عودة /غزة/سما/

عقب فايز ابو عيطة نائب امين سر المجلس الثوري لحركة فتح، مساء اليوم السبت، على تصريحات اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بشأن استعداده للجلوس مع حركة فتح والرئيس محمود عباس.

وقال ابو عيطة في حديثه مع وكالة سما الاخبارية، إن مواجهة صفقة القرن تقتضي خطوة عملية من حركة حماس لتنفيذ اتفاق المصالحة المبرم في اكتوبر عام 2017.

وأضاف: أن الامور تجاوزت حد الدعوات واللقاء والحوارات وأصبحت بالخطوة العملية هو التزام حماس بتنفيذ اتفاق المصالحة (اكتوبر) 2017  الذي يعني انهاء الانقسام.

واعتبر ابو عيطة في حديث لوكالة سما، أن انهاء الانقسام افضل الطرق والسلاح الاقوي لمواجهة صفقة القرن لانه يمثل وحدة الشعب الفلسطيني القادر على افشال صفقة العصر.

وحول التحركات السياسية من قبل السلطة لمواجهة صفقة القرن، قال ابو عيطة إن الرئيس اعلن رفضه لصفقة القرن وقطع علاقاته وعلاقات السلطة بالولايات المتحدة واتخذ موقف واضح اتجاهها.

وتابع: استطاع الرئيس ان يوحد الموقف العربي في مواجهة ورفض صفقة القرن وذلك خلال القمة العربية التي عقدت بمصر والذي تبنت الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة العصر.

وكشف نائب امين سر المجلس الثوري لفتح في حديثه لوكالة سما، أن المجلس الوطني المركزي سيعقد في منتصف الشهر المقبل جلسته لمواجهة صفقة القرن.

وأوضح ابو عيطة، أن المجلس سيتخذ خلالها قرارات واضحة وجريئة لتحديد العلاقة مع الاحتلال الاسرائيلي بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل والتنسيق الأمني والعلاقة السياسية والاقتصادية،  إضافة إلى مراجعة كل ما نتج عن اتفاقية اوسلو في ظل تنكر الولايات المتحدة وإسرائيل وإصرارهما على المضي قدما في صفقة القرن

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