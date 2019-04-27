عائلة شقفة تصدر بيان عقب العثور على طفلها برفح

غزة / سما/

اصدرت عائلة الطفل محمد شقفة، مساء اليوم السبت، بيان عقب العثور على طفلها مدفونا في ارض خالية بعد اختفائه لعدة ايام.

وقالت العائلة، في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها قطاعنا الحبيب، حدثت جريمة اختفاء وفقدان ابننا الطفل محمود رأفت شفقة (عامان ونصف) والذي تغيب عن المنزل منذ خمسة أيام.

وطالبت في بيانها بضرورة الكشف السريع عن هوية القاتل ومحاسبته.

بيان صادر عن عائلة الطفل محمد شقفة ||

بسم الله الرحمن الرحيم

"ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب"

بيان هام صادر للرأي العام صادر عن عائلة شقفة

جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد

في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها قطاعنا الحبيب، حدثت جريمة اختفاء وفقدان ابننا الطفل محمود رأفت شفقة (عامان ونصف) والذي تغيب عن المنزل منذ خمسة أيام .

وبعد قيام الأجهزة الأمنية بالبحث والتحري منذ اللحظة الاولى لاختفائه، تم العثور على جثمانه اليوم مدفونا في منطقة مجاورة لمنزله.

فإننا في عائلة شقفة وبعد اكتشاف جريمة قتل الطفل البريء محمود نؤكد على ما يلي :-

■ضرورة الكشف السريع عن هوية القاتل المجرم للطفل محمود شقفة.

■نطالب الجهات المختصة بالاسراع بمحاسبة القاتل وانزال اقصى العقوبات والقصاص منه

■نشكر ونثمن كل من وقف معنا وساندنا في مصابنا الجلل والشكر موصول للاجهزة الأمنية.

■نعلن التزامنا بضبط النفس والتحلي بالصبر لحين أن تأخذ الأمور القانونية مجرياتها.

"وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"

عائلة شقفة في الوطن والشتات

السبت 27أبريل2019