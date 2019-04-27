  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عائلة شقفة تصدر بيان عقب العثور على طفلها برفح

السبت 27 أبريل 2019 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة شقفة تصدر بيان عقب العثور على طفلها برفح


غزة / سما/

اصدرت عائلة الطفل محمد شقفة، مساء اليوم السبت، بيان عقب العثور على طفلها مدفونا في ارض خالية بعد اختفائه لعدة ايام.

وقالت العائلة، في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها  قطاعنا الحبيب، حدثت جريمة اختفاء وفقدان ابننا الطفل محمود رأفت شفقة (عامان ونصف) والذي تغيب عن المنزل منذ خمسة أيام.

وطالبت في بيانها بضرورة الكشف السريع عن هوية القاتل ومحاسبته.

بيان صادر عن عائلة الطفل محمد شقفة ||

بسم الله الرحمن الرحيم
"ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب"
بيان هام صادر للرأي العام صادر عن عائلة شقفة

جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد

في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها  قطاعنا الحبيب، حدثت جريمة اختفاء وفقدان ابننا الطفل محمود رأفت شفقة (عامان ونصف) والذي تغيب عن المنزل منذ خمسة أيام .

وبعد قيام الأجهزة الأمنية بالبحث والتحري منذ اللحظة الاولى لاختفائه، تم العثور على جثمانه اليوم مدفونا  في منطقة مجاورة لمنزله.

فإننا في عائلة شقفة وبعد اكتشاف جريمة قتل الطفل البريء محمود نؤكد على ما يلي :-

■ضرورة الكشف السريع عن هوية القاتل المجرم للطفل محمود شقفة.
■نطالب الجهات المختصة بالاسراع بمحاسبة القاتل وانزال اقصى العقوبات والقصاص منه
■نشكر ونثمن كل من وقف معنا وساندنا في مصابنا الجلل والشكر موصول للاجهزة الأمنية.
■نعلن التزامنا بضبط النفس والتحلي بالصبر لحين أن تأخذ الأمور القانونية مجرياتها.

"وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"

عائلة شقفة في الوطن والشتات
السبت 27أبريل2019

الأكثر قراءة اليوم

البطنيجي يكشف آخر تفاصيل قضية اختفاء الطفل شقفة من رفح

ايهما نصدق بالله عليكم.. رئيس السلطة عباس.. ام رئيس وزرائه اشتية؟ بسام أبو شريف

جبنلاط: مزارع شبعا ليست لبنانية والاردن وطن الفلسطينيين في صفقة القرن

موقع عبري يُصر: حماس نجحت في تجنيد ضباط من أمن السلطة لصالحها وفي مكاتب "حساسة"

يديعوت : النخالة قد يشعل جبهة غزة قريبا

بالصور.. العثور على جثة شاب من غزة قرب شواطئ تركيا

هنية : لاءات الملك الثلاث تعبر عن ضمير الأمة والاردن ارض الحشد والرباط

الأخبار الرئيسية

ارباك

ابو ظريفة لـ"سما": كل الخيارات مفتوحة والهيئة تمهل الاحتلال نهاية الاسبوع الحالي لتنفيذ التفاهمات

الاحمد

الاحمد: ابو مازن ليس بحاجة لدعوة و لتبدأ خطوات عملية لتحقيق المصالحة ونريد التزامًا جادًا

هنية يؤكد استعداده للقاء الرئيس عباس وحركة فتح لمواجهة صفقة القرن في أي مكان

مستشرق اسرائيلي: أمريكا وإسرائيل ستتهّمان عبّاس برفض صفقة القرن وسيتلقّى ضرباتٍ مؤلمةٍ على رأسه

الكشف عن موعد تنفيذ المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة في غزة مع الاحتلال