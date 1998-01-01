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السودانيون يواصلون اعتصاماتهم أمام مصفاة للنفط

السبت 27 أبريل 2019 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
السودانيون يواصلون اعتصاماتهم أمام مصفاة للنفط


الخرطوم /سما/

بدأ مئات السودانيين، اليوم السبت، اعتصامًا أمام مدخل مصفاة الخرطوم للنفط، في منطقة الجيلي شمالي العاصمة؛ للمطالبة بتحسين البنى التحتية في مناطقهم.

وقال شهود عيان، إن المئات من سكان القرى القريبة من المصفاة بدأوا اعتصامًا أمامها، وقطعوا شارع "التحدي"، الرابط بين الخرطوم ومدن الشمال.

ويطالب المحتجون بتحسين البنى التحتية والخدمات الأساسية، من خلال دعم المصفاة للتنمية في مناطقهم.

وتقع منطقة الجيلي على الحدود الشمالية لولاية الخرطوم، وتبعد حوالي 50 كيلو مترًا من وسط العاصمة، وتم إنشاء مصفاة الخرطوم عام 2000، وتعمل بطاقة تكريرية 90 ألف برميل يوميًا.

وتتواصل فعاليات احتجاجية في الخرطوم ومدن أخرى، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم الحكم لسلطة مدنية، في أقرب وقت ممكن، وسط مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي.

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