الأسطل: علينا جميعا ان نثبت مع قيادتنا تحت سقف منظمة التحرير

غزة / سما /

قال الرئيس العام للمجلس العلمي للدعوة السلفية بفلسطين ياسين الأسطل، اليوم السبت، علينا ان نثبت مع قيادتنا تحت سقف البيت الفلسطيني، منظمة التحرير ضمن امتنا العربية والإسلامية والعالم المؤيد لحقنا المشروع.

وقال الشيخ الأسطل في تصريح نشره على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: "نثبت مع قيادتنا تحت سقف البيت الفلسطيني منظمة التحرير ضمن امتنا العربية والإسلامية والعالم المؤيد لحقنا المشروع دون كلل ولا ملل مستشهداً بقول الله تعالى في سورة النساء:( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ).

وشدد الاسطل على أن طاعة الأمير (ولي الأمر) من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأكد الشيخ الأسطل أن الحفاظ على منجزات ونضالات شعبنا منذ عشرات السنين، يستوجب الوفاء والامانة للتضحيات العظيمة، ولتحقيق استقلالنا ودولتنا وعاصمتها القدس.