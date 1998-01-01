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الداخلية بغزة توضح بعد العثور على جثة الطفل شقفة برفح

السبت 27 أبريل 2019 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة توضح بعد العثور على جثة الطفل شقفة برفح


غزة / سما /

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة ، اليوم السبت، العثور على جثة الطفل محمود ابو شقفة الذي فقد في رفح جنوبي قطاع غزة، قبل أيام.

وقال اياد البزم المتحدث باسم داخلية غزة،  إنه "تم العثور على جثمان الطفل محمود ابو شقفة مدفونة في ارض خالية بتل السلطان برفح".

وأوضح أن "الشرطة والنيابة والادلة الجنائية تتابع اجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات جريمة مقتل واخفاء جثمان الطفل".

وأشار إلى أن "كل ما اشيع عن اختطاف اطفال بغزة كلام موجه من جهات معادية لاثارة الخوف والرعب، وان جريمة مقتل الطفل شقفة غير مرتبطة باحداث اخرى".

وأكد المتحدث با الداخلية بغزة، أنه "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب الجريمة"، مضيفا أنه "سيتم محاسبة مروجي الاشاعات على مواقع التواصل التي رافقت اختفاء الطفل".

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