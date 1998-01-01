الشعبية: صفقة القرن استكمال لوعد بلفور ومواجهتها تحتاج لعدة خطوات ابرزها..

غزة / سما/

أكدت مريم أبو دقة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، أن مواجهة صفقة القرن تستوجب العمل بشكل سريع لوقف التنسيق الأمني وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتفعيل منظمة التحرير بالشكل الذي يتناسب مع المرحلة لتكون هي بيتنا الجامع.

وأضافت أبو دقة خلال لقاء تشاوري دعت اليها حركة حماس: "لا نرى ضرورة لتعدد المنابر السياسية كتشكيل منظمة تختلف عن منظمة التحرير الفلسطينية لأن الضرر سيكون أكبر من نفعها، وعلينا ان نسعى جميعاً لإعادة تفعيل المنظمة.

وأضافت: "صفقة القرن ليست جديدة وهي استكمال لوعد بلفور، ونحن كفلسطينيين بداية تنفيذ الصفقة لذلك علينا جميعاً أن نكون على قدر المسؤولية لمواجهة الصفقة من خلال انهاء الانقسام فلا مستقبل لنا في ظل استمرار الانقسام.