عضوان في بلدية نابلس يقاطعان الاحتفالية المركزية لهذا السبب

نابلس / سما /

قاطع عضوان في مجلس بلدية نابلس، اليوم السبت، الاحتفالية المركزية التي ستقيمها البلدية، بسبب مرور 150 عاما على تأسيس بلدية نابلس، وذلك بسبب دعوة القنصل البريطاني لحضور الاحتفالية التي ستقام اليوم في جامعة النجاح بمدينة نابلس.

وقال المهندس حسان جابر عضو بلدية نابلس: "إنه طلب من رئيس البلدية المهندس عدلي يعيش، عدم توجيه دعوة إلى القنصل البريطاني العام في القدس فليب هول، كنوع من الاحتجاج وإشعار البريطانيين بالذنب إزاء وعد بلفور المشؤوم خاصة، وانه قد ابلغ موقفه عدة مرات في السابق وقد زار القنصل البريطاني البلدية عدة مرات في السابق".

وأضاف جابر، أنه اتخذ قرار المقاطعة إلى جانب الدكتور غسان المصري عضو المجلس البلدي، "بناء على موقف القيادة الفلسطينية المعلن بمقاطعة بريطانيا خاصة وان السفير البريطاني حضر احتفال اسرائيل قبل عدة ايام ايضا".

واتهم جابر رئيس البلدية باتخاذ قرار دعوة السفير البريطاني "دون مشاورة الاعضاء على الاطلاق، وأني شخصيا طلب قائمة المدعوين من قسم العلاقات العامة في البلدية ولم يتم الاستجابة لمطلبة حتى اللحظة، بسبب ان القائمة موجودة مع أحد العاملين وهو خارج مكتبه".

من جانبه قال الحج عدلي يعيش رئيس بلدية نابلس: "إن الاحتفال اليوم سيتم بحضور رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، وتم دعوة كافة القناصل والسفراء العاملين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية دون استثناء، ولم يتم دعوة القنصل البريطاني على الوجه الخصوص".

وأضاف يعيش، "أنا شخصيا لم أتدخل بالدعوات التي وجهت، بل إن قسم العلاقات العامة في البلدية هو من يقوم بتوجية الدعوات، وان عددا من القناصل والسفراء اكدوا حضورهم".

وقال يعيش: لم أتلق أي كتاب رسمي من الجهات الرسمية بمقاطعة القنصل البريطاني، وانا سأنفذا القرار عندما يصلني دون تردد".