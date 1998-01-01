  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عضوان في بلدية نابلس يقاطعان الاحتفالية المركزية لهذا السبب

السبت 27 أبريل 2019 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضوان في بلدية نابلس يقاطعان الاحتفالية المركزية لهذا السبب


نابلس / سما /

قاطع عضوان في مجلس بلدية نابلس، اليوم السبت، الاحتفالية المركزية التي ستقيمها البلدية، بسبب مرور 150 عاما على تأسيس بلدية نابلس، وذلك بسبب دعوة القنصل البريطاني لحضور الاحتفالية التي ستقام اليوم في جامعة النجاح بمدينة نابلس.

وقال المهندس حسان جابر عضو بلدية نابلس: "إنه طلب من رئيس البلدية المهندس عدلي يعيش، عدم توجيه دعوة إلى القنصل البريطاني العام في القدس فليب هول، كنوع من الاحتجاج وإشعار البريطانيين بالذنب إزاء وعد بلفور المشؤوم خاصة، وانه قد ابلغ موقفه عدة مرات في السابق وقد زار القنصل البريطاني البلدية عدة مرات في السابق".

وأضاف جابر، أنه اتخذ قرار المقاطعة إلى جانب الدكتور غسان المصري عضو المجلس البلدي، "بناء على موقف القيادة الفلسطينية المعلن بمقاطعة بريطانيا خاصة وان السفير البريطاني حضر احتفال اسرائيل قبل عدة ايام ايضا".

واتهم جابر رئيس البلدية باتخاذ قرار دعوة السفير البريطاني "دون مشاورة الاعضاء على الاطلاق، وأني شخصيا طلب قائمة المدعوين من قسم العلاقات العامة في البلدية ولم يتم الاستجابة لمطلبة حتى اللحظة، بسبب ان القائمة موجودة مع أحد العاملين وهو خارج مكتبه".

من جانبه قال الحج عدلي يعيش رئيس بلدية نابلس: "إن الاحتفال اليوم سيتم بحضور رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، وتم دعوة كافة القناصل والسفراء العاملين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية دون استثناء، ولم يتم دعوة القنصل البريطاني على الوجه الخصوص".

وأضاف يعيش، "أنا شخصيا لم أتدخل بالدعوات التي وجهت، بل إن قسم العلاقات العامة في البلدية هو من يقوم بتوجية الدعوات، وان عددا من القناصل والسفراء اكدوا حضورهم".

وقال يعيش: لم أتلق أي كتاب رسمي من الجهات الرسمية بمقاطعة القنصل البريطاني، وانا سأنفذا القرار عندما يصلني دون تردد".

الأكثر قراءة اليوم

كم جمعت حماس من المال عبر "بتكوين" حتى الان؟

ايهما نصدق بالله عليكم.. رئيس السلطة عباس.. ام رئيس وزرائه اشتية؟ بسام أبو شريف

جبنلاط: مزارع شبعا ليست لبنانية والاردن وطن الفلسطينيين في صفقة القرن

البطنيجي يكشف آخر تفاصيل قضية اختفاء الطفل شقفة من رفح

يديعوت : النخالة قد يشعل جبهة غزة قريبا

بالصور.. العثور على جثة شاب من غزة قرب شواطئ تركيا

هنية : لاءات الملك الثلاث تعبر عن ضمير الأمة والاردن ارض الحشد والرباط

الأخبار الرئيسية

الاحمد

الاحمد: ابو مازن ليس بحاجة لدعوة و لتبدأ خطوات عملية لتحقيق المصالحة ونريد التزامًا جادًا

هنية يؤكد استعداده للقاء الرئيس عباس وحركة فتح لمواجهة صفقة القرن في أي مكان

مستشرق اسرائيلي: أمريكا وإسرائيل ستتهّمان عبّاس برفض صفقة القرن وسيتلقّى ضرباتٍ مؤلمةٍ على رأسه

الكشف عن موعد تنفيذ المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة في غزة مع الاحتلال

1-38

موقع عبري يُصر: حماس نجحت في تجنيد ضباط من أمن السلطة لصالحها وفي مكاتب "حساسة"