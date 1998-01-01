"الائتلاف الوطني": نرفض المشاركة في هيئة خارج مظلة منظمة التحرير

رام الله / سما /

عبرت حركة الائتلاف الوطني الفلسطيني، اليوم السبت، عن رفضها للدعوات التي وجهت للفصائل السياسية بالمشاركة في اجتماع بمسمى "مواجهة صفقة القرن وتشكيل هيئة مكونة من القوى السياسية لمواجهة صفقة القرن".

واعتبرت الحركة في بيان لها، ان هذه الخطوة خطيرة، نظراً لنهج البدائل الذي يتغطى بشعارات كبيرة تخفى الرغبة الواضحة في استمرار الانقسام واضعاف الجهد الوطني وتشتيته في مواجهة المخططات السوداء التي تستهدف حق شعبنا بإقامة دولته الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وتابعت الحركة: ان احد اهم وانجع الوسائل في محاربة صفقة القرن هو انهاء الانقسام، الذي يشكل الحاضنة الاساسية لتمرير المشروع الاميركي ومغادرة وهم صناعة كيان سياسي مستقل في غزة، يأتي في سياق ما تدعو له هذه الصفقة بان تكون غزة هي الكيان السياسي للفلسطينيين بمواصفات أقل من دويلة وأكثر من حكم ذاتي، وتعتمد على الانقسام وصولاً لانفصال كهدف اساسي، وركيزة رئيسية لفرض هذا المشروع التصفوي والاسود على شعبنا، لاسيما ان جزءا كبيرا من المجتمع الدولي في هذا الوقت يهرول تجاه سياسة التطبيع مع الاحتلال طوعاً للإدارة الاميركية وحلفائها.

ودعت الحركة للكف عن سياسة تسجيل المواقف الاعلامية والمناداة بصوت الوحدة والشراكة الوطنية اعلامياً.

وشددت الحركة على ان منظمة التحرير، وكافة الفصائل التي تنضوي تحت ظلالها تخوض نضالات سياسية وميدانية على كافة الاصعدة المحلية الدولية بهدف افشال المشروع الاميركي الذي يستهدف قضيتنا وشطبها .