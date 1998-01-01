غزة: العثور على جثة الطفل شقفة مدفونة في ارض خالية

غزة / سما /

عثرت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم السبت على الطفل محمود أبو شقفة مقتولاً ومدفوناً في أرض زراعية قرب منزله في رفح.

وبحسب الناطق باسم الشرطة ايمن البطنيجي، تمكنت الشرطة من العثور على جثة الطفل (محمود رأفت شقفة)، الذي فقدت آثاره في مدينة رفح جنوب قطاع غزة قبل عدة أيام.

وأضاف: من خلال عمليات البحث والتحري عثرت قوة من الشرطة على جثته، بعد ظهر اليوم السبت، مدفونة في أرض خالية، وتقوم الشرطة باستكمال إجراءات التحقيق في القضية للوصول للجناة.

وذكرت مصادر، بأن جثة الطفل محمـود أبو شقفـة المُتغيب منذ الإثنين الماضي عثر عليها في أرض زراعية بالقـرب من منزل عائلته برفح.

وكان أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في غزة، قد أكد اليوم السبت، أن الشرطة تواصل جهودها لمعرفة تفاصيل اختفاء الطفل محمود أبو شقفه المختفي منذ قرابة أسبوع ، معرباً عن شكره لكافة أبناء شعبنا الذين يساعدون لمعرفة مكان الطفل الذي لم يتجاوز عمره 3 أعوام من مدينة رفح جنوب القطاع .

وأشار البطنيجي لإذاعة القدس إلى أن جهود الشرطة متواصلة حتى ساعات الليل دون انقطاع لمعرفة التفاصيل اختفاء الطفل أبو شقفة وأنها تتابع الأمر، متمنياً أن يكون لديهم خبر مفرح لجميع أبناء شعبنا كون أن القضية أثبتت أن شعبنا أسرة واحدة.

وبشأن الكشف والعثور على ملابس الطفل، قال :"الشرطة لم تستطع أن تُخفي المعلومة لأنها قد تساعدنا على الوصول للطفل والجاني ، مؤكداً أن الملابس التي تم العثور عليها قد نستدل من خلالها أن الطفل حي ، وقد تكون وجود الملابس تضليل للعدالة وأجهزة الشرطة ونتمنى ان تكون لدينا معلومات تبشر بخير.