  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تونس: الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي تؤكد مركزية القضية الفلسطينية

السبت 27 أبريل 2019 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونس: الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي تؤكد مركزية القضية الفلسطينية


تونس /سما/

 قال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العربي احمد النجداوي، اليوم السبت، إنه رغم الوضع الخطير الذي تشهده الأمة العربية، إلا أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للعرب.

تصريحات النجداوي جاءت خلال جاء ذلك خلال الجلسات المتواصلة للأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي المنعقد في تونس العاصمة، لدراسة الأوضاع العربية في كل الأقطار، بمشاركة فلسطين.

من جانبه، قال رئيس مكتب فلسطين للمؤتمر الشعبي العربي عمر الغول: ان شعبنا وقيادتنا تواجه تحديات مصيرية، منذ اعترفت ادارة ترمب بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال، وتعمل على تطبيق صفقة القرن التي رفضها رئيسنا وشعبنا.

واضاف الغول: في الوقت الذي تسعى فيه القيادة وبكل الوسائل لتوحيد الصف الوطني الفلسطيني، تتماهى حماس مع صفقة العار لرفضها طي صفحة الانقلاب والعودة للشرعية لحماية المصالح المشتركة، إضافة لتوقيعها اتفاق مع الاحتلال ضد مصلحة قضيتنا وشعبنا .

واوضح أن الرئيس محمود عباس وقيادة شعبنا واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة فتح، تعمل بكل الوسائل لكسر صفقة القرن.

الأكثر قراءة اليوم

كم جمعت حماس من المال عبر "بتكوين" حتى الان؟

ايهما نصدق بالله عليكم.. رئيس السلطة عباس.. ام رئيس وزرائه اشتية؟ بسام أبو شريف

جبنلاط: مزارع شبعا ليست لبنانية والاردن وطن الفلسطينيين في صفقة القرن

يديعوت : النخالة قد يشعل جبهة غزة قريبا

بالصور.. العثور على جثة شاب من غزة قرب شواطئ تركيا

هنية : لاءات الملك الثلاث تعبر عن ضمير الأمة والاردن ارض الحشد والرباط

الحية: القضية الوطنية تُخيِم على تفكيرنا ويوضح شروط حركته لقبول المصالحة!

الأخبار الرئيسية

الاحمد

الاحمد: ابو مازن ليس بحاجة لدعوة و لتبدأ خطوات عملية لتحقيق المصالحة ونريد التزامًا جادًا

هنية يؤكد استعداده للقاء الرئيس عباس وحركة فتح لمواجهة صفقة القرن في أي مكان

مستشرق اسرائيلي: أمريكا وإسرائيل ستتهّمان عبّاس برفض صفقة القرن وسيتلقّى ضرباتٍ مؤلمةٍ على رأسه

الكشف عن موعد تنفيذ المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة في غزة مع الاحتلال

1-38

موقع عبري يُصر: حماس نجحت في تجنيد ضباط من أمن السلطة لصالحها وفي مكاتب "حساسة"