العطاري يؤكد على نصرة الفلاح وأهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني الزراعية

رام الله / سما /

أكد وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم السبت، أهمية عمل اتحاد لجان العمل الزراعي في حماية الأرض وتعزيز صمود الفلاحين نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، داعياً إلى التعاون والعمل في سبيل أن يكون العام 2019 عام الزراعة الشبابية وتحويل الخريجين الشباب إلى أياد زراعية ماهرة تعيد الحياة للأرض وتعمق الارتباط فيها.

وأشار العطاري إلى بدء حوار مفتوح مع لجان العمل الزراعي لأهمية دوره الممتد من جنين إلى رفح في تعزيز القطاع الزراعي الفلسطيني على مدار عشرات السنوات، بالإضافة إلى الحوار والشراكة المفتوحة مع مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام من أجل تحقيق حماية حقيقية للفلاح الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة أثناء مشاركته بدعوة من اتحاد لجان العمل الزراعي في الجلسة الافتتاحية لاجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي للاتحاد في مقر جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في البيرة.

وأكد العطاري، ان الحكومة ستكون حكومة اسناد للقطاع الزراعي مضيفا ان رئيس الوزراء محمد اشتية اعطى صلاحيات ودعم كبير لهذا القطاع .

وأضاف أن الوزارة أعدت خطة شاملة لثلاثة اشهر قادمة جوهرها تعزيز صمود الفلاح الفلسطيني وثباته في أرضه، مؤكداً أن الخطة واقعية وسيتم تطبيقها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد العطاري على أن معركة الارض الفلسطينية يجب ان توحدنا جميعا خلف جيش مزارعينا، وعلينا جميعا أن نقدر المعركة الراهنة التي تمر بها قضيتنا الوطنية.

من جهته أكد مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي فؤاد أبو سيف، أهمية مشاركة وزير الزراعة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد والتي تمثل وحدة قضية المزارع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا على أن الأيادي ممدودة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الزراعة، باتجاه سياسات واستراتيجيات زراعية وطنية تمكننا من مواجهة مشاريع الاحتلال بشكل عام ومشاريع الضم على وجه الخصوص.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد رزق البرغوثي، أهمية اصطفاف الكل الفلسطيني مؤسسات ووزارات وقطاع خاص لدعم المزارع الفلسطيني الذي يواجه انتهاكات الاحتلال بشكل يومي ومباشر.

ودعا البرغوثي إلى ضرورة تعزيز المشاريع التنموية التي من شأنها أن تدفع بالعجلة الإنتاجية الزراعية وتعزز القدرة التشغيلية للقطاع الزراعي باتجاه تحقيق السيادة على الغذاء.

بدورها أشادت ممثلة شبكة المنظمات الأهلية شذى عودة، بدور اتحاد لجان العمل الزراعي الذي يشكل أحد أعمدة القطاع الزراعي الفلسطيني خاصةً انه عمل ويعمل في سياق صعب ومعقد للغاية.

وكممثلة عن المنظمات الدولية الشريكة، قالت مديرة مؤسسة ميديكو الدولية، "إن العمل الزراعي من المؤسسات الأهلية الملتزمة بتوجه تنموي قائم على مواجهة السياسات النيوليبرالية وواحدة من المؤسسات القاعدية الملتزمة بتمثيل حقيقي لاحتياجات ومطالب الفلاح الفلسطيني".

واختتمت الجمعية العمومية لاتحاد لجان العمل الزراعي اجتماعها السنوي العادي، بإقرار التقارير الإدارية والمالية والخطوط العامة لموازنة 2019 بعد مناقشتها من قبل أعضائها في الضفة وغزة، بالإضافة إلى إقرارها باعتماد "ارنست آند يونغ" كمدقق حسابات للسنة المالية 2019 للعمل الزراعي، موصية بضرورة استمرار عمل الاتحاد في حماية الأرض ودعم صمود المزارع الفلسطيني رغم حجم التحديات الكبير الذي يزداد سنوياً بفعل سياسات الاحتلال الاسرائيلي.