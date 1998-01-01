"كوتون" التركية تفتتح اول معارضها في فلسطين

رام الله / سما /

افتتحت شركة "كوتون"، ثاني علامة تجارية في قطاع الملابس بتركيا، والسابعة على مستوى العالم، اليوم السبت، اول معارضها في فلسطين، عبر وكيلها المحلي شركة "الآدم"، مدشنة بمعرضها "مول لاكاسا"، اكبر المجمعات التجارية في البلاد.

ويحتل المعرض مساحة 1500 متر مربع، موزعة على طابقين في مواجهة المدخل الرئيسي لـ"مول لاكاسا"، وانشئ باستثمارات تجاوزت 2.5 مليون دولار.

وحضر حفل الافتتاح محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، والقنصل التركي حسني غورجان، والملحق التجاري في القنصلية اونغان بهادير، ووفد من الشركة الام "كوتون"، ومؤسس شركة "الآدم"، مديرها العام احمد صالح، وعدد من رجال الاعمال.

وقال صالح، "ان خطة الشركة تقضي بافتتاح خمسة فروع، على الاقل، لوكالة "كوتون" في فلسطين خلال السنوات الاربع القادمة، في القدس، والخليل، ونابلس، وغزة، وتخطط لافتتاح الفرع الثاني خلال اربعة اشهر، اما بالخليل او وسط رام الله".

ولاستكمال خططها بافتتاح فروعها الخمسة، ستضخ شركة "الآدم" استثمارات تصل الى 12 مليون دولار.

واضاف صالح "ان كل فرع من فروع الشركة سيوفر 60-70 فرصة عمل، 90% منهم فلسطينيون، و10% اتراك، حيث تتولى الشركة الام "كوتون" اعمال التصميم والاشراف على البيع وتحديد والاسعار.

من جهتها قالت غنام "ان افتتاح وكالة "كوتون" في فلسطين، عبر الوكيل المحلي شركة "الآدم"، "يؤكد مجددا ان القطاع الخاص يشكل الذراع اليمنى للسلطة الوطنية".

واضافت: في الوقت الذي نواجه فيه كل هذه الضغوط، فان الرد جاء بافتتاح مشاريع جديدة، لنؤكد للعالم ان باقون في ارضنا".

واوضحت غنام ان هذه المشاريع تعني فرص عمل جديدة للشباب الفلسطينيين، داعية الى اعطاء الاولوية في التوظيف لأبناء الشهداء والأسرى والجرحى، في رسالة رد على الهجمة التي تشنها دولة الاحتلال (اسرائيل) على هذه الشريحة من الشعب الفلسطيني، تحديدا.

من جهته، اعرب القنصل التركي العام في القدس حسام غورجان، عن سعادته بوجود علامة تجارية تركية جديدة في فلسطين، وعن تقديره لشركة "الآدم".

وقال: نأمل ان نرى علامات تجارية اخرى في القدس، وفي كافة المدن الفلسطينية.

وباستثناء اسرائيل، تحتل تركيا المركز الثاني كمصدر للسلع المستوردة الى فلسطين، بعد الصين، بإجمالي واردات تتجاوز 300 مليون دولار سنويا.

وقال مدير التصميم في شركة "كوتون" الهان اكتشكان: "نحن مهتمون بإيصال منتجاتنا الى كل العالم، ونعتبر فلسطين من الاسواق المهمة التي نستهدفها، وهي بلد تتمتع اصلا بشهرة عالمية".

واضاف: هدفنا ان نكون في القارات الخمس، لهذا لدينا 220 فرعا في 30 دولة، اضافة الى 380 فرعا في تركيا".

وتأسست شركة "كوتون" لصناعة الغزل والنسيج وافتتحت اول معارضها في اسطنبول عام 1988، ليصل تعداد فروعها في تركيا حاليا الى 380 فرعا، وفي العام 1996 بدأت بالتوسع عالميا، بافتتاح اول فروعها خارج تركيا، في مدينة ميونخ الالمانية، وامتدت في 2002 لتصل دول البلقان والشرق الاوسط.

وتختص الشركة بتصميم وتصنع وبيع الملابس، بكافة استخداماتها، ولكل الفئات العمرية، وملحقاتها كالأحذية والحقائب والاحزمة والمجوهرات ومستحضرات التجميل والعطور.