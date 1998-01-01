اشتية: الحكومة ستعمل على خلق تنمية متوازية بين كافة المحافظات

رام الله / سما /

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، في مكتبه بمدينة رام الله، وفدا من فعاليات ومؤسسات مدينة يطا، حيث هنأوه بمنصبه، متمنين له التوفيق في مهامه.

واطلع الوفد رئيس الوزراء على الاوضاع في مدينة يطا وضواحيها، واهم احتياجاتها على المستويات كافة، لا سيما قطاعات المياه والكهرباء والبنية التحتية والصحة والتعليم.

وشدد اشتية على اهمية مدينة يطا وعمقها الاستراتيجي، باعتبارها البوابة الجنوبية لدولتنا، مشيدا بأهلها ومؤسساتها على حرصهم وتعاونهم للنهوض بواقع مدينتهم.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستعمل على خلق تنمية متوازنة بين كافة المحافظات، ولن تفرق بين محافظة واخرى، مؤكدا اهمية الحفاظ على السلم الأهلي ليكون مكملا للأمن والقانون وحاضن لهما.