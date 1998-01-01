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الاحمد: ابو مازن ليس بحاجة لدعوة و لتبدأ خطوات عملية لتحقيق المصالحة ونريد التزامًا جادًا

السبت 27 أبريل 2019 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحمد: ابو مازن ليس بحاجة لدعوة و لتبدأ خطوات عملية لتحقيق المصالحة ونريد التزامًا جادًا


رام الله / سما /

عقب عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، اليوم السبت، على تصريحات اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بشأن لقاء وطني بحركة فتح لمواجهة صفقة القرن.

ووصف الاحمد تصريحات هنية ايجابية ومختلفة عن السابق، موضحا أن صفقة القرن نُفذت من قبل اسرائيل واميركا منذ اكثر من عام ونحن ندفع الثمن

وأضاف: فلتبدأ خطوات عملية عبر الشقيقة مصر التي تتولى ملف المصالحة

واردف: لسنا بحاجة الى حوارات جديدة وانما الى خطوات عملية وهي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه اخره عام 2017

وتابع: نريد التزامًا جادًا وحقيقيًا لما تم الاتفاق عليه بضمانة مصرية لان الثقة "مهزوزة" بيننا

وأوضح الاحمد أن ابو مازن ليس بحاجة لدعوة للمشاركة في مسيرات العودة ولدينا شهداء من فتح في هذه المسيرات

وأكد أن علينا اتخاذ خطوات عملية لاستعادة الثقة بيننا وعلينا التوحد حول رفض صفقة القرن قولًا وفعلًا

وقال: نحتاج الى ضامن لتنفيذ الاتفاقات والمجلس الوطني شدد مسبقًا على ضرورة انهاء الانقسام

واستطرد: موقفنا واضح من التطبيع وهو رفضه ونرفض المساعي لجعلنا نصطف في مواجهة ايران

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