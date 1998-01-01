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2230 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال عيد "الفصح" العبري

السبت 27 أبريل 2019 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
2230 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال عيد "الفصح" العبري


القدس المحتلة / سما /

 أفاد مركز معلومات وادي حلوة_سلوان، اليوم السبت، بأن 2230 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، خلال أيام عيد "الفصح" العبري.

وأوضح المركز في بيان له، أن اقتحامات المستوطنين للأقصى خلال فترة عيد "الفصح" بدأت من الأحد واستمرت حتى الخميس الماضي.

وأضاف: ان الخميس شهد أوسع الاقتحامات، حيث اقتحم المسجد 724 مستوطنًا، لافتًا إلى أنه كان من بين المقتحمين خلال "عيد الفصح" وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري ارئيل، وعددا من "أعضاء مجلس إدارة ما يسمى اتحاد الهيكل" المزعوم.

ولفت إلى أن قائد شرطة الاحتلال وكبار الضباط الإسرائيليين اقتحموا الأقصى الأربعاء الماضي، تزامنًا مع اقتحامات المستوطنين.

وذكر المركز أن العشرات من المستوطنين أدوا صلواتهم داخل المسجد الأقصى، خاصة في منطقة باب الرحمة.

كما أبعدت شرطة الاحتلال خلال اليومين الماضين 5 مقدسيين عن الأقصى لفترات متفاوتة بين 4 أيام- 6 أشهر، من بينهم سيدة ومدير المتحف في المسجد الأقصى.

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