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البطنيجي يكشف آخر تفاصيل قضية اختفاء الطفل شقفة من رفح

السبت 27 أبريل 2019 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطنيجي يكشف آخر تفاصيل قضية اختفاء الطفل شقفة من رفح


وكالات

أكد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في غزة اليوم السبت، أن الشرطة تواصل جهودها لمعرفة تفاصيل اختفاء الطفل محمود أبو شقفه المختفي منذ قرابة أسبوع  ، معرباً عن شكره لكافة أبناء شعبنا الذين يساعدون لمعرفة مكان الطفل الذي لم يتجاوز عمره 3 أعوام من مدينة رفح جنوب القطاع  .

وأشار البطنيجي لإذاعة القدس إلى أن جهود الشرطة متواصلة حتى ساعات الليل دون انقطاع لمعرفة التفاصيل اختفاء الطفل أبو شقفة وأنها تتابع الأمر، متمنياً أن يكون لديهم خبر مفرح لجميع أبناء شعبنا كون أن القضية أثبتت أن شعبنا أسرة واحدة.

وبشأن الكشف والعثور على ملابس الطفل، قال :"الشرطة لم تستطع أن تُخفي المعلومة لأنها قد تساعدنا على الوصول للطفل والجاني ، مؤكداً أن الملابس التي تم العثور عليها قد نستدل من خلالها أن الطفل حي ، وقد تكون وجود الملابس تضليل للعدالة وأجهزة الشرطة ونتمنى ان تكون لدينا معلومات تبشر بخير.

وأوضح أن أفكار واحتمالات كثيرة بشأن غياب الطفل تم وضعها في الحسبان، وتم طرق كل الأبواب واستدعاء المشتبهين سواء من المقربين او غيرهم ، لا يوجد لدينا طرف خيط ونهيب بالجميع وخاصة نشطاء التواصل الاجتماعي الالتزام بالقانون وعدم البوح بالمعلومات سواء كانت محزنة او سعيدة ".

وأكد أن طواقم الشرطة تواصل البحث منذ اليوم الأول وكافة الاحتمالات واردة ، وقال "هناك امل ان نصل الى طرف خيط يؤكد ان الطفل قد يكون حي ، وهذا ما دلت عليه بعض التحقيقات الأولية ".

وبشأن الكاميرات في تلك المنطقة ، بين أن الحي على أطراف حدودية ولا يوجد عدد كافي للكاميرات ، والكاميرات لا تؤدي النتيجة المطلوبة .

وحول إذا ما كان لاختفاء الطفل أي علاقة بمشاكل لوالده ، أوضح البطنيجي ان الشرطة تحركت وفقا للمعلومات التي ادلى بها الوالد ، متمنياً ان يكون خلال الساعات القادمة هناك خبر مفرح للجميع.

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