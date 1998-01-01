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تيريزا ماي تؤكد التزام بريطانيا بحل الدولتين

السبت 27 أبريل 2019 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
تيريزا ماي تؤكد التزام بريطانيا بحل الدولتين


القدس المحتلة / سما /

اكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التزام بلادها بحل الدوليتين عبر المفاوضات ودعم بلادها لاقامة دولة فلسطينية.
وجاءت تصريحات ماي في رسالة الى رئيس الوزراء محمد اشتية، لتهنئته لمناسبة توليه منصبه رئيسا للحكومة الثامنة عشرة.
وأكدت ماي، على عمق وأهمية الروابط بين الشعبين البريطاني والفلسطيني، وأن التعاون في مجال التعليم يعتبر مصدر فخر ضمن العلاقات الثنائية، متمنية أن تتسع علاقات التعاون.
وقالت ماي في رسالتها: "تبقى المملكة المتحدة ملتزمة بحزم بحل الدولتين المحقق عبر المفاوضات، واستمرار دعم بلادها لجهود التحضير لدولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، على أساس حدود 1967، وغزّة جزء لا يتجزأ منها، للعيش في سلام وأمن جنبا إلى جنب مع إسرائيل".
وعبرت ماي، عن تطلعها لاستقبال الرئيس محمود عباس في لندن، وكذلك لاستمرار الزيارات الثنائية المثمرة بين أفراد الحكومتين.

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