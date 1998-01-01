مستشفى الخدمة العامة تجري عملية نادرة لطفلة

غزة / سما /

نجح فريق طبي بمستشفى الخدمة العامة – القلب والأوعية الدموية برئاسة د. اسماعيل نصار - استشاري جراحة الأطفال وبمشاركة د. هشام الحداد واستشاري التخدير والإنعاش د. يوسف الدعاليس وطاقم العمليات من إجراء عملية نوعية نادرة للطفلة م. ش البالغ من العمر11 عاماً، والتي كانت تعاني من نوبات ألم حادة وعنيفة في الخاصرة، منذ سنوات طويلة نتيجة تدلي الكلية في الحوض أسفل البطن.



هذا وأوضح د اسماعيل نصار أن الطفلة حضرت إلى المستشفى إلى قسم الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وهي تعاني من آلام متكررة حادة مغصيه عنيفة ومستمرة بالخاصرة ينتشر إلى منطقة الأربية، وثقل أو وزن في منطقة البطن وقشعريرة وغثيان، والتي تسبب لها انسداد متقطع للجهاز الكلوي وعليه تم تحويلها إلى قسم جراحة الأطفال مباشرة.



وأضاف نصار" أنه تم متابعة الحالة وإجراء كافة الفحوصات اللازمة من تحاليل وصورة أشعة مقطعية CTو MRI للجهاز البولي، وتبين تدلي الكلية أسفل البطن في الحوض خلف المستقيم وبعد دراسة الحالة بشكل مفصل تقرر إجراء عملية جراحية لمعالجة هذه المشكلة وإرجاع الكلية في مكانها الصحيح، واستغرقت العملية مدة ثلاثة ونصف ساعات.



هذا وأكد د. نصار أن العملية بحمد الله أجريت بنجاح باهر وتم رفع الكلية وتثبيتها في جدار الحوض وغادرت قسم المبيت بعد عدة أيام والآن وهي بصحة جيدة.



ومن ناحيته أشاد المدير العام لمستشفيات الخدمة العامة أ. عوني العكلوك بأداء فريق العمليات وتحقيقه إنجازات تلو الأخرى، مشيرا إلى أن مستشفيات الخدمة العامة تسعى بشكل متواصل إلى استقطاب أمهر الأطباء والاستشاريين بكافة التخصصات مع توفر التجهيزات الطبية الحديثة لتمكنها من إجراء العديد من العمليات الجراحية بنجاح دون اللجوء للسفر للعلاج بالخارج.