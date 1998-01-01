محافظة جنين تطلع وزير الحكم المحلي على واقع المدينة

جنين / سما /

اطلع وزير الحكم المحلي مجدي صالح، اليوم السبت، على واقع محافظة جنين واحتياجات الهيئات المحلية والتجمعات السكانية من مشاريع البنية التحية.

واستمع الوزير من نائب محافظ جنين كمال أبو الرب، إلى المعيقات والاحتياجات التنموية للهيئات المحلية، مشيدا بالدور المهم والحيوي الذي تقوم به وزارة الحكم المحلي في النهوض بواقع الهيئات المحلية والعمل على تطوير وتحسين ادائها والخدمات التي تقدمها للمواطنين.

واستعرض أبو الرب الوضع العام في المحافظة على كافة الصعد، والمعيقات التي تواجه عمل البلديات وتمكينها من القيام بمهامها بشكل أفضل. لافتا إلى الشكاوي التي ترد إلى مكتب المحافظ وتتعلق بمجملها بتحسين قطاع الخدمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وتطرق أبو الرب إلى الخطة التنظيمية التي بدأتها مع بلدية جنين والأجهزة الأمنية لتنظيم الحركة التجارية وإزالة مظاهر الفوضى والتعديات، لافتا الى أن محافظة جنين مقبلة على نقلة اقتصادية جديدة للبدء في تنفيذ البنية التحتية لمشروع المنطقة الصناعية الحيوية وغيرها من البرامج التنموية.

بدوره أكد الصالح على سياسة الوزارة ودورها في تمكين الهيئات المحلية، الذي يعتبر اولى غاياتها من خلال رسم السياسات وتحديث الانظمة والقوانين وتوفير الدعم والمشاريع لها، ومساعدة هذه الهيئات على تذليل العقبات التي تواجهها وبناء قدراتها، وإحداث التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكينهم من الصمود على الأرض والعيش بكرامة بما يليق بتضحياتهم.

وطالب المتحدثون خلال اللقاء الذي عقد في مقر المحافظة بضرورة تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية، كما اقترحوا تشكيل لجان مكونة من شرائح المجتمع المحلي للوقوف على احتياجات المجتمع المحلي . وإيجاد أماكن بديلة للبيع لبعض التجار من اصحاب البسطات.

وشملت جولة الوزير مديرية الحكم المحلي ولقاء الهيئات المحلية في قاعة بلدية جنين والاجتماع مع لجنة الخدمات الشعبية لمخيم جنين، وافتتاح مشروع في الطيبة .