طرق ذكية لإنهاء الخلافات مع شريك الحياة لصالحك

وأوردت صحيفة “تايمز أوف إنديا” بعض الطرق الذكية التي تنهي خلافك مع الشريك لصالحك لتجنب فرض الطرف الآخر رأيه عليك والوصول لحل في المشكلة القائمة بينكما

التواصل بالعينين

التواصل بالعينين خلال الشجار مع شريك حياتك أمر مهم، لأنه قد يقنع الطرف الآخر، وخاصة أن النظر لأعين شريك حياتك خلال الخصام من الأمور الصعبة.

نبرة صوت منخفضة

الصوت العالي يعطي انطباعًا سيئًا لشريك حياتك، كما تؤكد الدراسات أن نبرة الصوت المنخفضة قد تجعلك أكثر إقناعًا.

الموافقة على ما يقوله الشريك

الموافقة على ما يقوله شريك حياتك حتى لو كان مخطئًا، يهدئ من روعه وينهي الجدال القائم بينكما لتفادي الشجار العنيف، ويمكنك في وقت لاحق أن تشرحي وجهة نظرك عندما يصبح مزاجه هادئًا.

الثقة بالنفس وبرأيك

ثقتك بنفسك وبرأيك خلال جدالك مع شريك حياتك، تساعدك على إقناعه بوجهة نظرك، كما أنها تحول دون تفاقم المشكلة بينكما.