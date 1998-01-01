  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

عمرو واكد يوجه رسالة للشعب السوداني: "تعلموا من أخطائنا"

السبت 27 أبريل 2019 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمرو واكد يوجه رسالة للشعب السوداني: "تعلموا من أخطائنا"


وكالات / سما /

بعد أن تظاهر عدد من المحتجين السودانيين أمام السفارة المصرية في الخرطوم، منددين بالتدخلات المصرية في شؤون السودان وبعد ان احتشد الكثيرون خارج وزارة الدفاع السودانية أمس للمطالبة بحكم مدني في تحد للمجلس العسكري الانتقالي الحاكم ودفعه للتخلي عن السلطة، وجه الممثل عمرو واكد رسالة للشعب السوداني.

وكتب واكد عبر حسابه الرسمي على تويتر : “يا شعب السودان الأصيل والصامد. إذا سمحتولي النصيحة. نحن جميعا نتطلع إليكم. تعلموا من أخطائنا. نحن أخطأنا حين أعطينا سلطة عسكرية الشرعية علينا وعلى إنتصارنا للحرية. مشواركم قرب النصر. لا تضيعوا مجهودكم. انتم شعلة أمل للإقليم كله. آمالنا معكم ودعائنا إليكم كملوا وربنا ينصركم.”

#عمرو واكد

الأكثر قراءة اليوم

كم جمعت حماس من المال عبر "بتكوين" حتى الان؟

جبنلاط: مزارع شبعا ليست لبنانية والاردن وطن الفلسطينيين في صفقة القرن

يديعوت : النخالة قد يشعل جبهة غزة قريبا

ايهما نصدق بالله عليكم.. رئيس السلطة عباس.. ام رئيس وزرائه اشتية؟ بسام أبو شريف

بالصور.. العثور على جثة شاب من غزة قرب شواطئ تركيا

هنية : لاءات الملك الثلاث تعبر عن ضمير الأمة والاردن ارض الحشد والرباط

قائد فرقة غزة: حماس فهمت كيفية إلحاق الأذى بأمن اسرائيل والتصعيد مع غزة مسألة وقت

الأخبار الرئيسية

مستشرق اسرائيلي: أمريكا وإسرائيل ستتهّمان عبّاس برفض صفقة القرن وسيتلقّى ضرباتٍ مؤلمةٍ على رأسه

الكشف عن موعد تنفيذ المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة في غزة مع الاحتلال

1-38

موقع عبري يُصر: حماس نجحت في تجنيد ضباط من أمن السلطة لصالحها وفي مكاتب "حساسة"

موقع عبري: حماس تختبر صواريخ جديدة ببحر غزة و بمسافات مختلفة

من جديد .. "الجنائية الدولية" تفتح ملف ضحايا سفينة"مرمرة"