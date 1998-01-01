عمرو واكد يوجه رسالة للشعب السوداني: "تعلموا من أخطائنا"

وكالات / سما /

بعد أن تظاهر عدد من المحتجين السودانيين أمام السفارة المصرية في الخرطوم، منددين بالتدخلات المصرية في شؤون السودان وبعد ان احتشد الكثيرون خارج وزارة الدفاع السودانية أمس للمطالبة بحكم مدني في تحد للمجلس العسكري الانتقالي الحاكم ودفعه للتخلي عن السلطة، وجه الممثل عمرو واكد رسالة للشعب السوداني.

وكتب واكد عبر حسابه الرسمي على تويتر : “يا شعب السودان الأصيل والصامد. إذا سمحتولي النصيحة. نحن جميعا نتطلع إليكم. تعلموا من أخطائنا. نحن أخطأنا حين أعطينا سلطة عسكرية الشرعية علينا وعلى إنتصارنا للحرية. مشواركم قرب النصر. لا تضيعوا مجهودكم. انتم شعلة أمل للإقليم كله. آمالنا معكم ودعائنا إليكم كملوا وربنا ينصركم.”