الهلال الاحمر يستنكر الاعتداء على مركبات الإسعاف في صوريف

الخليل / سما /

قالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني انها تنظر ببالغ الخطورة الى الاعتداء الذي تعرضت له مركبة اسعاف تابعة لها وطاقمها واحد المصابين بداخلها في بلدة صوريف فجر يوم الجمعة الموافق ٢٦ نيسان اثناء قيامها بنقل مصابين في نزاع عائلي.

واكدت الجمعية انها ترى في هذا الاعتداء مساسا خطيرا برسالتها الانسانية والوطنية ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الاسعافية الطارئة لمحتاجيها دون تمييز.

واكدت الجمعية وقوفها الى جانب مسعفيها وطواقمها وتمسكها بملاحقة المعتدين قانونيا لمنع تكرار هذا السلوك الطائش وانصاف الجمعية وطواقمها وتأمين اعلى درجة من الحماية لهم.