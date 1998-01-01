عاملة نظافة بمستشفى جزائري تبيع جثة رضيع لمشعوذة

وكالات

فكّت شرطة مدينة وهران الجزائرية لغز الاختفاء الغامض لرضيع متوفى في قسم النساء والتوليد التابع لمستشفى "بن زرجب" الجامعي بالمدينة، وكشفت مصير جثته التي بيعت لممارسة السحر.

وأظهرت التحقيقات تورط عاملة نظافة تعمل بقسم التوليد في قضية اختفاء جثة الرضيع المتوفى.

وكشفت التحقيقات كذلك أن العاملة أقدمت على تسليم جثة الرضيع لمشعوذة لاستغلال أطرافه في طقوس السحر مقابل مبلغ مالي استفادت منه.

وقام والد الرضيع بالإبلاغ عن الاختفاء الغامض لجثة ابنه مباشرة بعد تبلغه من قبل عاملي المستشفى بفقدان جثه ابنه المولود بعملية قيصرية.

وأمر قاضي التحقيق في الغرفة الثانية بمحكمة الجنح بوضع المتهمة رهن الحبس المؤقت، بشبهة تكوين مجموعة أشرار والمتاجرة في أعضاء بشرية إلى جانب ممارسة السحر والشعوذة.

فيما وضع 13 متهما آخرون تحت الرقابة القضائية لمتابعتهم بجنحة الإهمال المؤدي إلى ضياع جثة الرضيع.

المصدر: "النهار"