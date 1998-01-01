حقائق صادمة عن إفلاس 9 مشاهير دفعت بعضهم للانتحار

وكالات / سما /

تتميز حياة المشاهير بالثراء والبذخ الفاحش، وفي أغلب الأحوال لا يدوم ذلك الثراء طوال العمر، هناك نماذج كثيرة وصل بها الأمر في نهاية حياتها بالإفلاس، تعرف على أغرب تسعة حالات إفلاس بين المشاهير كما نشرت Arab Feed.

1. مايك تايسون

جمع مايك تايسون قرابة 400 مليون دولار خلال مسيرته في الملاكمة والتمثيل التي دامت 20 عاماً، لكنه وقع على وثيقة إفلاس عندما وصلت ديونه إلى 23 مليون دولار عام 2003.

2. ليندسي لوهان

انضمت لوهان إلى قائمة المشاهير المفلسين بعد أن خسرت الكثير من حساباتها المصرفية بقيمة 900 ألف دولار لسداد الضرائب المتأخرة.

3. مايكل جاكسون

بلغت ثروة مايكل جاكسون قبل وفاته ما بين 40 و42 مليون دولار، ولكن في عام 2005 اتهم في قضية التحرش بالأطفال الشهيرة لتتوالى بعدها الدعاوى عليه فأصبح مطالباً بتسديد غرامات تقدر بحوالي 400 مليون دولار.

4. كيم باسنجر

وهي من أغرب القصص لأنها خسرت ثروتها بسبب إدمانها على الشراء، ومن ضمن خسارتها أنها اشترت مدينة بأكملها مقابل 20 مليون دولار وباعتها بعد ذلك مقابل مليون دولار فقط.

5. نيكولاس كيدج

جمع كيدج ثروة تقدر بحوالي 150 مليون دولار، لكن بسبب إسرافه الشديد وتأخره في سداد الضرائب، أصبح مطالباً بتسديد 6.5 ملايين دولار كل شهر، ليصل لعام 2009 وهو مفلس تقريباً.

6. باميلا أندرسون

عانت باميلا أندرسون كثيراً بسبب بذخها الشديد، وبالرغم من حصولها على ملايين الدولارات من أعمالها السينمائية والتليفزيونية، إلا أنها أنفقتها كلها تقريباً على الملابس والمنازل، ومنهم قصر عملت على تجديده بشكل هائل في 2013.

7. جاري بوسي

قدرت ثروته بحوالي 50 ألف دولار في حين قدرت الديون بأكثر من مليون دولار، حيث شملت الديون مصاريف علاج طبية ومصاريف محاماة وجزء كبير منها للضرائب، وأدى ذلك إلى إشهار إفلاسه رسمياً في نفس العام.

8. لاري كينغ

وقع لاري كينغ على وثيقة إفلاسه عام 1978 بعد أن وصلت ديونه إلى 380 ألف دولار، ليبحث بعد ذلك عن عمل في مجال الصحافة وأصبح مذيعاً لامعاً في "CNN"، لتصل ثروته الآن 150 مليون دولار.

9. جودي غارلاند

ماتت الممثلة غارلاند التي اشتهرت في فيلم "ساحر أوز" وهي مفلسة بسبب ديون الضرائب، ومعاناتها من مصاعب مالية مزمنة دفعها للانتحار بعقار في عام 1969.