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شاب يربح ثالث أضخم جائزة يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة!

السبت 27 أبريل 2019 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاب يربح ثالث أضخم جائزة يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة!


وكالات / سما /

فاز شاب أمريكي بمبلغ نقدي فلكي، جعله ثالث أكبر رابح في تاريخ جوائز اليانصيب الأمريكية، إذ قدرت قيمة المبلغ بـ 768.4 مليون دولار أمريكي.

وربح الشاب، مانويل فرانكو (24 عاما)، من ولاية ويسكونسن الأمريكية، جائزة "باوربول جاكبوت"، حيث أكد الرابح أن تلقيه الخبر جعله يشعر وكأنه في حلم.

كما تحدث الرابح عن اليوم الذي اشترى فيه البطاقة الفائزة، والتي لا تتعدى قيمتها 10 دولارات فقط، حيث شعر بأنه سيكون محظوظا منذ لحظة شرائها.

وأضاف فرانكو أن قمة طموحه المالي قبل الفوز، كانت إيصال رصيده البنكي إلى 1000 دولار أمريكي، إلا أنه بدأ يشترك بجوائز اليانصيب منذ أن بلغ 18 عاما.

وتبلغ القيمة النقدية الحقيقية للجائزة قرابة، 326 مليون دولار، فقط لا غير، أما بقية المبلغ فسيقتطع لصالح الضرائب ورسوم الخدمات، وذلك حسب ما أدلى به المسؤولون الرسميون عن جائزة اليانصيب.

كما أكد فرانكو أنه ينوي العيش حياة طبيعية واعتيادية، حتى ولو أصبح مليونيرا ثريا، وأنه يريد جديا "مساعدة العالم".

#اليانصيب #الولايات المتحدة

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