ظنا بأنهم مسلمون.. سائق يدعس مارة بولاية كاليفورنيا

وكالات

عزت الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأميركية السبب في دعس سائق لعدد من المارة بشكل متعمد الثلاثاء الماضي إلى عرقهم، واعتقاده بأنهم مسلمون، وخلف الحادث ثمانية جرحى.

وأوضحت أن المتهم يدعى "أشعيا جوويل بيبلز" ويبلغ من العمر 34 عاما، وقالت إنه يواجه ثماني تهم بمحاولة القتل، وذكر بيان لشرطة مدينة سانيفال القريبة من مدينة كاليفورنيا غربي البلاد أنها تتعامل مع الحادث بوصفه جريمة كراهية بناء على أدلة جديدة حصلت عليها الشرطة.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة كانوا ضمن ضحايا عملية الدعس، وهم الأب وابنه وابنته، ولم يتم الكشف عن جنسية وديانة العائلة المذكورة.

من جهة أخرى، قال محامي المتهم إن دوافع الحادث تعود لحالة موكله العقلية بسبب اضطرابات ما بعد الصدمة، في إشارة إلى فترة خدمته بصفته جنديا سابقا في الجيش وخدم أيضا في العراق، وأضاف المحامي أن يسعى لتوفير علاج نفسي لموكله.

وكانت شرطة سانيفال اعتقلت بيبلز بعدما وجه سيارته بشكل متعمد إلى حشد من المارة كانوا على الرصيف، قبل أن تصطدم سيارته بشجرة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن مكتب التحقيقات الفدرالية (أف بي آي) ساعد الشرطة في التحقيق بالحادث.