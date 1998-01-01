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سائق أميركي يدهس بسيارته مارة ظنا أنهم مسلمون!

السبت 27 أبريل 2019 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سائق أميركي يدهس بسيارته مارة ظنا أنهم مسلمون!


وكالات / سما /

اتُّهم سائق أميركي تعمد دهس مارة بسيارته الثلاثاء موقعا ثمانية جرحى، بالقيام بذلك ظنا منه أنهم مسلمون، على ما أعلنت شرطة كاليفورنيا الجمعة.

وأوضحت الشرطة في سانيفيل قرب سان فرانسيسكو أن السائق ويدعى إيزايا بيبلز (34 عاما) مستهدف بتحقيق في محاولة قتل بدافع عنصري، ما يشكل ظروفا مشددة.

وقال الشرطي فان نغو خلال مؤتمر صحافي "هناك أدلة جديدة تفيد بأن بيبلز استهدف عمدا ضحاياه بسبب عرقهم وقناعة منه بأنهم مسلمون".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن بين الجرحى الثمانية ثلاثة من أفراد عائلة واحدة هم والد وابنه وابنته.

ولم ترد أي تفاصيل حول جنسية الجرحى أو ديانتهم.

وقال محامي المتهم إن الحادث "ناتج بوضوح عن اضطرابات نفسية" وإنه سيطالب بتوفير العلاج المناسب لموكله وهو بحسب ما أوضح عسكري سابق قد يكون يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة.

#سائق

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