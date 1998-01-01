سجون البرازيل مكتظة بالنزلاء

وكالات / سما /

كشفت دراسة أن سجون البرازيل مكتظة بشكل كبير بالنزلاء، حيث يزيد عددهم على القدرة الاستيعابية للسجون بواقع 300 ألف سجين تقريبا.

يوجد في سجون البلاد 708،546 سجينا، بينما لا يجب أن تستوعب أكثر من 415،960 سجينا، وفقا للدراسة التي أجرتها مجموعة جلوبو الإعلامية والمنتدى البرازيلي للأمن العام، وهو منظمة غير حكومية وجامعة ساو باولو.

ووفقا للدراسة، هناك أكثر من 35 بالمئة من النزلاء لم يتم الحكم عليهم بعد.

وفي حين تشير إحدى الدراسات إلى أن 37 بالمئة من الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة، لا يتم سجنهم بعد المحاكمة، قال ثاندارا سانتوس وديفيد ماركيز من المنتدى البرازيلي للأمن العام في تصريحات نقلها موقع جلوبو "جي1": "يمكننا أن نقدر أن هناك على الأقل 93 ألف شخص مسجونون ظلما في البرازيل اليوم".

ويخضع العديد من السجون في البرازيل أيضا لسيطرة عصابات إجرامية تستخدمها كقواعد للقيام بنشاط إجرامي خارجها.