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كيف نحفاظ على صحة العينين ؟

السبت 27 أبريل 2019 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف نحفاظ على صحة العينين ؟


وكالات / سما /

يعاني الملايين في العالم من مشاكل البصر بدءاً من المشكلات البسيطة مثل احمرار العينين وانتهاء بالحالات الأكثر خطورة مثل الغلوكوما.

وقد أوردت صحيفة ميرور البريطانية مجموعة من النصائح التي تهدف لتفادي المشاكل الصحية في البصر والحفاظ على عينين سليمتين لسنوات طويلة:

１- إضافة التوابل إلى نظامك الغذائي

تحتوي التوابل بكل أنواعها على كميات كبيرة من فيتامين A الذي يعتبر عنصراً ضرورياً للحفاظ على صحة البصر، ومحاربة الالتهابات في قرنية العينين.

２- اتباع نظام غذائي صحي

إن اتباع نظامي غذائي صحي ذو أهمية بالغة لصحة العينين، إذ أنه يقلل من خطر الإصابة بالسمنة، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري الذي يؤدي إلى أضرار في العينين أخطرها فقدان البصر.

３- تهوية المنزل

تساهم تهوية المنزل في تخفيض حرارة الجسم وترطيبه، وبالتالي تقليل احتمال الإصابة بجفاف العينين الذي قد يؤدي إلى ضبابية في الرؤية.

４- تجنب حمامات الشمس لوقت طويل

قد تؤدي الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس، إلى إلحاق ضرر شديد ببصرك، بما في ذلك إعتام عدسة العين، لذا ينصح الخبراء بعدم التعرض للشمس لفترات طويلة واستخدام نظارات داكنة لدى أخذ حمام شمسي.

５- التقليل من استخدام الشاشات الإلكترونية

إن استخدام الهاتف أو شاشة الكمبيوتر لفترات طويلة أمر مرهق لعينيك ويمكن أن يؤدي إلى إصابتهما بالجفاف، لذا إن كان عملك يتطلب العمل على الكمبيوتر لوقت طويل، حاول أن تأخذ استراحة كل 20 دقيقة.

#العينين

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