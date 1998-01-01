أبل تعترف بخلل "كارثي".. وتقدم البديل مجانا

وكالات / سما /

اعترفت شركة "أبل" الأميركية بوجود خلل في بعض المقابس الخاصة بها، يمكن أن يتسبب في صدمة كهربائية لمالكها، معلنة سحبها واستدعاءها للتحقيق.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشركة على علم بـ6 حوادث منفصلة وقعت في دول متفرقة من العالم بسبب "محولات التوصيل"، حيث تعرض مالكوها لصدمات كهربائية.

وتابعت أن المحولات التي جرى استدعاؤها تخص أجهزة "آي أو إس" و"ماك"، التي تم إنتاجها وشحنها ما بين 2003 و2010، في دول مثل المملكة المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ.

وأوضحت أن أبل طلبت من عملائها، الذين يمتلكون هذه المقابس، التوقف فورا عن استخدامها ونقلها إلى متاجر أبل من أجل استبدالها.

وقالت الشركة، على مدونتها "تعد سلامة العملاء دائما من أولويات أبل، لذلك قررنا طوعا استبدال محولات التوصيل المتأثرة بواحدة جديدة مجانا"، مضيفة "نشجع العملاء المتأثرين على زيارة متاجرنا من أجل الفحص والاستبدال".

ولم تكشف أبل أي تفاصيل عما إذا كان أي شخص قد أصيب جراء الصدمات الكهربائية.

يشار إلى أن الإصدارات الحديثة من المقابس، التي طرحت باللون الأبيض والرمادي، لا تعاني من أي خلل.