  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

فيليبس تطرح شاشة جديدة تعمل باللمس والقلم

السبت 27 أبريل 2019 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيليبس تطرح شاشة جديدة تعمل باللمس والقلم


وكالات / سما /

أعلنت شركة فيليبس عن إطلاق شاشتها "222B9T" الجديدة، التي تعمل باللمس وتتيح أيضا إدخال البيانات بواسطة القلم.

وأوضحت الشركة الهولندية أن الشاشة 222B9T الجديدة تزخر بلوحة "تي إن" قياس 21.5 بوصة، وتعمل بدقة الوضوح الفائق 1920×1080 بكسل، وتمتاز بزمن استجابة يبلغ مللي ثانية، وتصل درجة السطوع بها إلى 250 شمعة، مع نسبة تباين تبلغ 1000:1.

وتندرج الشاشة الجديدة ضمن فئة الحماية "آي بي54"؛ حيث إنها تقاوم الأتربة ورذاذ الماء.

وتدعم شاشة فيليبس الجديدة وظيفة استعمال عشرة أصابع في الوقت نفسه، وتضم باقة التجهيزات التقنية منفذ "في جي أي" (VGA) و"دي في آي-دي" (DVI-D) ومنفذ شاشة 1.2، ومنفذ إتش دي إم آي 1.4، بالإضافة إلى منفذ يو إس بي 3.1، واثنين من السماعات بقدرة واطَيْن.

ومن المقرر أن تطرح فيليبس الشاشة الجديدة في الأسواق العالمية بدءا من منتصف مايو/آيار المقبل بسعر 269 يورو (ثلاثمئة دولار).

#الشاشة #فيليبس

الأكثر قراءة اليوم

كم جمعت حماس من المال عبر "بتكوين" حتى الان؟

جبنلاط: مزارع شبعا ليست لبنانية والاردن وطن الفلسطينيين في صفقة القرن

ايهما نصدق بالله عليكم.. رئيس السلطة عباس.. ام رئيس وزرائه اشتية؟ بسام أبو شريف

بالصور.. العثور على جثة شاب من غزة قرب شواطئ تركيا

هنية : لاءات الملك الثلاث تعبر عن ضمير الأمة والاردن ارض الحشد والرباط

قائد فرقة غزة: حماس فهمت كيفية إلحاق الأذى بأمن اسرائيل والتصعيد مع غزة مسألة وقت

مفتي ليبيا: من حج أو اعتمر فلا يكررهما وليدْفع أمواله للمقاومة الفلسطينية "فيديو"

الأخبار الرئيسية

الكشف عن موعد تنفيذ المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة في غزة مع الاحتلال

1-38

موقع عبري يُصر: حماس نجحت في تجنيد ضباط من أمن السلطة لصالحها وفي مكاتب "حساسة"

موقع عبري: حماس تختبر صواريخ جديدة ببحر غزة و بمسافات مختلفة

من جديد .. "الجنائية الدولية" تفتح ملف ضحايا سفينة"مرمرة"

يديعوت : النخالة قد يشعل جبهة غزة قريبا