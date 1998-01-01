اللجنة الشعبية تكرم لاعبي مخيم شعفاط بالملاكمة

القدس المحتلة / سما /

تحت رعاية اللجنة الشعبية لخدمات مخيم شعفاط أقام مركز الشباب حفلاً تكريمياً في قاعة الإبداع المجتمعي للاعبي الملاكمة الذين شاركوا وتفوقوا مؤخراً في بطولة التصنيف وفي بطولة يوم الأسير بتنظيم وإشراف اتحاد اللعبة ، حيث تم التكريم بحضور أعضاء الهيئة الإدارية لمفوضية كشافة محافظة القدس واعضاء الهيئة الإدارية للجنة الشعبية لخدمات مخيم شعفاط ورئيس المركز عبد الله علقم ونائب الرئيس مروان ابو صالح والجان الرياضية في المركز وعدد كبير من أهالي الطلاب .

وابتدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها ماجد حماد ومن ثم كلمة ترحيبية من رئيس المركز عبدالله علقم رحب فيها بالحضور شاكرا المدربين واللاعبين الذين حققوا الفوز في هذه البطولات ، مشيدا بالدعم والمساندة التي تقوم بها اللجنة الشعبية .

واشار بان التكريم الذي حظيتم به اليوم ما هو الا دليل قاطع على اهتمام اللجنة الشعبية وحرصها على دعم ومساندة مركز الشباب وخصوصا الفرق الرياضية .

كما تحدث رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم شعفاط محمود الشيخ محمد علي وشكر لاعبي الملاكمة على جهودهم وانجازاتهم المتواصلة في هذه اللعبة وثمن الدور الكبير الذي بذله المدرب خليل زاهدة والمدرب حسن علقم بالوصول بهذه الرياضة الى اعلى مستوياتها على مستوى فلسطين ، ومن جهته شكر زاهدة الجهود المبذولة من قبل الادارة واللجنة الشعبية تجاه لعبة الملاكمة ووعد الجماهير والادارة بتحقيق انجازات اكثر في الايام القادمة.