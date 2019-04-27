اليوم بلدية قلقيلية تكرم فريق اهلي قلقيلية

قلقيلية / سما /

من المقرر ان تقوم بلدية قلقيلية ممثلةً برئيس البلدية الدكتور هاشم المصري بتكريم ابطال قلقيلية بكرة القدم ،فريق النادي الاهلي الذي صعد هذا الموسم الى دوري المحترفين وذلك السبت الموافق 27/04/2019م. .

ومن المقرر ان يقام التكريم في قاعة ومسرح البلدية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً. وقد قامت البلدية بدعوة ادارة النادي الأهلي وكافة اللاعبين وجماهير النادي الأهلي وشخصيات عديدة من المدينة لحضور حفل التكريم الذي يأتي تقديراً للنادي الأهلي على هذا الإنجاز الرياضي المتميز للمدينة والمحافظة. يذكر هنا ان بلدية قلقيلية كانت على تواصل تام مع ادارة النادي الأهلي طوال مباريات الدوري السابق " الإحتراف الجزئي" .