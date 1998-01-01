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الصداقة يستعيد قائده هاني أبو ريالة

السبت 27 أبريل 2019 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصداقة يستعيد قائده هاني أبو ريالة


غزة / سما /

استعاد نادي الصداقة قائده السابق هاني أبو ريالة من خلال ضمه لصفوف الفريق مجدداً تحضيراً للظهور معه في منافسات الموسم القادم.

وتأتي عودة أبو ريالة للصداقة بعد عامين من مغادرته إذ قضى موسمه الأول في صفوف الأهلي وجمعية الصلاح، فيما قضى موسمه الثاني في صفوف فريق الأقصى ونجح في مساعدته بالصعود للدرجة الأولى.

ويسعى الصداقة لترتيب صفوفه للظهور بشكل أفضل في الموسم القادم بعدما نجح في التعاقد مع عدة لاعبين أبرزهم يوسف داود وميسرة البواب والحارس شادي أبو العراج، بعد أن جدد عقد مدربه رأفت خليفة للاستمرار في القيادة الفنية للصداقة.

وعانى الصداقة في الموسم الماضي من النتائج السيئة ما أوجده في مؤخرة جدول الترتيب وصارع على الهبوط للدرجة الأولى لولا أنه استعاد توازنه في الجولات الأخيرة من الدوري قبل أن يصل لنصف نهائي بطولة الكأس.

#هاني أبو ريالة

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