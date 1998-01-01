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انطلاق فعاليات معسكر "القدس أولا" العاشر

السبت 27 أبريل 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

انطلقت صباح اليوم السبت فعاليات معسكر "القدس أولا" في مدينة القدس المحتلة، بمشاركة آلاف المتطوعين من الجليل والمثلث والنقب ومن المدن الساحلية.

ويشهد المعسكر الذي يقام للمرة العاشرة، تنظيف ساحات المسجد الاقصى المبارك والمقابر المحاذية له -اليوسفيّة وباب الرحمة، إلى جانب ورشات ثقافية تعليمية ارشادية لكافة الفئات العمرية، إضافة لترميم بعض المدارس والبيوت في البلدة القديمة وحي سلوان.

وينتهي المعسكر بتجمع المتطوعين في المسجد القبلي للمشاركة في احتفالية إنهاءه بعد صلاة الظهر.

يشار إلى أن المعسكر يُقام للسنة العاشرة على التوالي، بتنظيم الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني.

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