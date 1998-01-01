الكرملين: بوتين لاينام!

موسكو / وكالات /

رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، مازحا على سؤال، حول متى وأين ينام بوتين وهو دائم التنقل بالقول إن الرئيس ليس لديه وقت للنوم لأنه يعمل بشكل مستمر.

وأجاب بيسكوف في حديث للصحفيين اليوم على سؤال حول جدول العمل الكثيف جدا للرئيس بوتين الذي زار خلال عدة أيام، مدن سان بطرسبورغ وتشيتا وفلاديفستوك وبكين:"أنه بوتين! لا ينام ويعمل دوما".

في الليلة الفاصلة بين يومي الأربعاء والخميس، ترأس بوتين،اجتماعا في تشيتا، تم خلاله بحث موضوع حرائق الغابات في منطقة ما وراء البايكال. وقبل ذلك، كان بوتين في زيارة عمل لمدينة بطرسبورغ في أقصى شمال غرب روسيا. ومدة الطيران بين بطرسبورغ والشرق الأقصى الروسي، حوالي 11 ساعة.

ومن تشيتا، توجه بوتين بالطائرة إلى فلاديفستوك، لعقد لقاء قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وفي يوم الجمعة وصل بوتين إلى بكين للمشاركة في فعالية منتدى "حزام واحد، طريق واحد".