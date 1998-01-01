المبعوث الروسي لسوريا يكشف ثمن إعادة رفات الجندي الإسرائيلي

القدس المحتلة / سما /

أكد المبعوث الروسي لسوريا، أن "إسرائيل" ستطلق سراح أسرى سوريين لديها مقابل إعادة رفات الجندي الإسرائيلي زاخاري بوميل، وفق ما أورده موقع "i24 news" الإسرائيلي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير، أعلن اكتشاف جثة الرقيب الإسرائيلي المفقود في سوريا زاخاري بوميل، وذلك خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في الكرملين يوم الخميس الماضي.

وقال بوتين لنتنياهو: "إن جنود الجيش الروسي حددوا موقع دفن جثة الرقيب بوميل في سوريا بالتنسيق مع الجيش السوري".

يُشار إلى أن بوميل، فقدت آثاره قبل 37 عاماً، واعتُبر أسير حرب في عام 1982 خلال حرب لبنان.

وتم نقل جثة الجندي، زخاري بوميل، المولود في الولايات المتحدة بعد 37 عاماً من فقدانه في معركة السلطان يعقوب في سهل البقاع اللبناني يومي العاشر والحادي عشر من حزيران/ يونيو 1982 حيث كان يقود إحدى الدبابات الإسرائيلية وتم اقتياد جثمانه لسوريا.