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4 أسباب وراء طرد مودريتش من ريال مدريد

السبت 27 أبريل 2019 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
4 أسباب وراء طرد مودريتش من ريال مدريد


وكالات / سما /

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يفكر في فتح باب الرحيل أمام الكرواتي لوكا مودريتش في الصيف المقبل.

وأفاد موقع الدون بالون الإسباني، أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد لديه أربعة أسباب لتبرير موقفه من طرد لوكا مودريتش من ريال مدريد عقب نهاية الموسم.

ويري بيريز، أن السبب الأول هو تقدم مودريتش في العمر بوصوله لعامه الـ34 وهي المرحلة الأخيرة للاعب في مسيرته وحياته المهنية.

أما السبب الثاني فهو، نية النادي في التعاقد مع إيدن هازارد من صفوف فريق تشيلسي والذي سيكون بديل مثالي للكرواتي مودريتش في خط وسط الملكي.

فيما استند بيريز على السبب الثالث، وهو هبوط مستوي اللاعب خلال ولاية لوبيتيجي وسولاري الماضية حتى مع زيدان لم يظهر المستوي المعهود.

أما السبب الرابع، هو الحصول على مبلغ رائع نتيجة بيعه لناد آخر في الصيف المقبل ليمنح الفريق دفعة لتمويل الصفقات الجديدة بالميركاتو الصيفي.

#لوكا مودريتش #ريال مدريد

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