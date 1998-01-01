وكيل بوغبا يصدم مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

صدم مينو رايولا وكيل الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، مسؤولي "الشياطين الحمر" بشأن تجديد عقد اللاعب مع الفريق.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية, أن رايولا ألغى اجتماعا مع مسؤولي مانشستر يونايتد، للحديث حول تجديد عقد بوغبا، ليقترب اللاعب من الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت "صن", أن بوغبا اتخذ قرار الرحيل عن اليونايتد نهاية الموسم الجاري، وأخبر زملاءه بذلك القرار, كونه لا يشعر بالارتياح داخل صفوف الفريق.

وشارك بوغبا, الذي يمتد عقده مع اليونايتد حتى صيف عام 2021، في 43 مباراة هذا الموسم بكل البطولات وسجل 16 هدفا وصنع 11.

وارتبط اسم الدولي الفرنسي المتوج بكأس العالم الأخيرة في روسيا، بالانتقال لفريقه السابق يوفنتوس الإيطالي وأيضا ريال مدريد.