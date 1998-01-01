  1. الرئيسية
  2. الرياضة

وكيل بوغبا يصدم مانشستر يونايتد

السبت 27 أبريل 2019 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكيل بوغبا يصدم مانشستر يونايتد


وكالات / سما /

صدم مينو رايولا وكيل الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، مسؤولي "الشياطين الحمر" بشأن تجديد عقد اللاعب مع الفريق.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية, أن رايولا ألغى اجتماعا مع مسؤولي مانشستر يونايتد، للحديث حول تجديد عقد بوغبا، ليقترب اللاعب من الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت "صن", أن بوغبا اتخذ قرار الرحيل عن اليونايتد نهاية الموسم الجاري، وأخبر زملاءه بذلك القرار, كونه لا يشعر بالارتياح داخل صفوف الفريق.

وشارك بوغبا, الذي يمتد عقده مع اليونايتد حتى صيف عام 2021، في 43 مباراة هذا الموسم بكل البطولات وسجل 16 هدفا وصنع 11.

وارتبط اسم الدولي الفرنسي المتوج بكأس العالم الأخيرة في روسيا، بالانتقال لفريقه السابق يوفنتوس الإيطالي وأيضا ريال مدريد.

#بول بوغبا #مانشستر يونايتد

الأكثر قراءة اليوم

كم جمعت حماس من المال عبر "بتكوين" حتى الان؟

جبنلاط: مزارع شبعا ليست لبنانية والاردن وطن الفلسطينيين في صفقة القرن

بالصور.. العثور على جثة شاب من غزة قرب شواطئ تركيا

ايهما نصدق بالله عليكم.. رئيس السلطة عباس.. ام رئيس وزرائه اشتية؟ بسام أبو شريف

هنية : لاءات الملك الثلاث تعبر عن ضمير الأمة والاردن ارض الحشد والرباط

قائد فرقة غزة: حماس فهمت كيفية إلحاق الأذى بأمن اسرائيل والتصعيد مع غزة مسألة وقت

مفتي ليبيا: من حج أو اعتمر فلا يكررهما وليدْفع أمواله للمقاومة الفلسطينية "فيديو"

الأخبار الرئيسية

الكشف عن موعد تنفيذ المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة في غزة مع الاحتلال

1-38

موقع عبري يُصر: حماس نجحت في تجنيد ضباط من أمن السلطة لصالحها وفي مكاتب "حساسة"

موقع عبري: حماس تختبر صواريخ جديدة ببحر غزة و بمسافات مختلفة

من جديد .. "الجنائية الدولية" تفتح ملف ضحايا سفينة"مرمرة"

يديعوت : النخالة قد يشعل جبهة غزة قريبا