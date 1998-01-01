تقرير: اسرائيل تستغل الأعياد اليهودية لتوسيع الاستيطان

رام الله / سما /

قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية ان الانحياز الاميركي الأعمى للسياسة الاستيطانية التوسعية لاسرائيل يترك آثاره في كل مكان وعلى اكثر من صعيد وفي مختلف المناسبات في اسرائيل، خاصة بعد أن اعلنت ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعترافها بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السوري المحتل، استنادا الى درس من دروس تزوير التاريخ والتراث الحضاري للمنطقة وفي مخالفة فظة وصريحة للقانون الدولي والشرعية الدولية.

واكد المكتب انه في الفترة الأخيرة كان لافتا أن الأعياد اليهودية قد تحولت الى مناسبة اضافية للاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم وتراثهم الحضاري وزيادة معاناتهم ، مضيفا انه ما ان حل عيد الفصح حسب التقويم العبري حتى وجد الاحتلال ومستوطنوه فرصة ينتهزونها لفرض أمر واقع جديد ، عبر السيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية ومحاولة تهويد عديد الاماكن الاثرية والدينية التي تقع في قلب المدن والقرى الفلسطينية .

واشار التقرير الى ان العديد من المدن والبلدات والقرى شهدت اقتحامات من قبل المستوطنين بحجة زيارة اماكن دينية حسب روايتهم المزعومة، وقد شارك في هذه الاقتحامات أعضاء من الكنيست الإسرائيلي المنتخب مؤخرا، في عملية اقتحام قبر النبي يوسف في نابلس، بمشاركة نحو 1400 مستوطن وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وفي الخليل كذلك استغل جنود الاحتلال المناسبات الدينية لإغلاق الطرق لتأمين الحماية لعشرات المستوطنين من المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين شرق يطا، وهي "ماعون"، و"كرمئيل"، و"حفات يئير"، و"سوسيا" و"متسبي يائير" "وحفات ماعون" و"افيجال" و"بيت يتير" وغيرها من المستوطنات والبؤر الاستيطانية .

وفي السياق ذاته اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة السموع جنوب الخليل لإقامة صلوات تلمودية حيث قاموا بإقتحام إحدى المواقع الاثرية القديمة بحجة أنه (كنيس قديم ) بعد أن اغلقت قوات الاحتلال محيط المكان في البلدة ، وذلك لتأمين الحماية لعشرات المستوطنين أثناء تأدية صلواتهم التلمودية في المكان .

وتسابق أعضاء الكنيست الاسرائيلي الجديد في استغلال هذه الاعياد لتأكيد رؤيتهم لدور الكنيست في تشجيع الاستيطان وفرض السيادة على الضفة الغربية استنادا لنبش القبور وإضفاء هالة من الاساطير عليها.

على صعيد آخر طالب اتحاد أحزاب اليمين، حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو ، بعدم اخلاء أي مستوطن وعدم الاعتراف بدولة فلسطينية.

وركزت مصادر هذا الاتحاد على تأكيد هذه الأحزاب اليمينية والتي تعتبر صناعة ليكودية على هذين الطلبين ، للموافقة على تشكيل الائتلاف الحكومي بزعامة نتنياهو ، كما أن اتحاد أحزاب اليمين يعتزم اشتراط انضمامه إلى الحكومة المقبلة بتعديل قانون الحصانة، بحيث لا يكون بالإمكان محاكمة عضو كنيست. وفقا للمصادر، فإن اتحاد أحزاب اليمين سيشترط انضمامه إلى الحكومة المقبلة بتعديل قانون الحصانة والعودة إلى صيغته قبل العام 2005، والذي ينص على رفع الحصانة عن عضو كنيست فقط في حال صوتت أغلبية أعضاء الكنيست على رفعها.

ويتوقع أن يرحب حزب الليكود بذلك ، لأنه يعني تمتع زعيمه ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بحصانة مطلقة.

وتعبيرا عن التقدير الكبير للدعم الامريكي غير المحدود لسياسة الاحتلال والاستيطان أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، أنه يعتزم اطلاق اسم الرئيس الأميركي ، دونالد ترامب ، على مستوطنة جديدة في هضبة الجولان السوري المحتلة.

ونقل عن نتنياهو ، تصريحه خلال زيارة قام بها إلى الجولان السوري المحتل مع عائلته لقضاء عطلة الفصح العبري، "قبل أسابيع قليلة، نجحت بالحصول على اعتراف الإدارة الأميركية متمثلة بالرئيس ترامب، بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان".

وأضاف نتنياهو في رسالة مسجلة أنه سيطرح على الحكومة قرارا يدعو فيه إلى إطلاق اسم ترامب على مستوطنة جديدة، وذلك تقديرا لاعترافه بـالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل ".

وضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنفذها سلطات الاحتلال يستمر هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل عام وفي القدس بشكل خاص، حيث كان آخر هذه العمليات المنافية للقانون الدولي هدم منزل الشهيد عمر أبو ليلى في قرية الزاوية – محافظة سلفيت ، في وقت اكدت فيه جهات أمنية إسرائيلية " إنها تعلم أن هذه السياسة لم تجدي نفعاً، ولكن استمرارها يأتي من باب تهدئة المستوطنين الذين يطالبون باستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين .

وفي السياق أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا لرؤساء بعثات عدد من دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله حول هدم ممتلكات فلسطينية في أحياء القدس الشرقية يرفض فيه هذه السياسات ويؤكد انها تتعارض مع القانون الدولي .

وجاء في البيان بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تتابع بقلق بالغ قيام السلطات الاسرائيلية بهدم ممتلكات فلسطينية في منطقة وادي ياصول في حي سلوان في القدس الشرقية بتاريخ 17 نيسان الجاري . وتتوقع بعثات دول الاتحاد الأوروبي من السلطات الاسرائيلية اعادة النظر في تنفيذ أوامر الهدم المتعلقة بالممتلكات الفلسطينية في وادي ياصول . واكد ان سياسة بناء وتوسيع المستوطنات هي سياسة غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، كما أن استمرارها يُقَوِض من قابلية حل الدولتين للحياة وإمكانية تحقيق السلام الدائم.

وتتنوع ذرائع سلطات الاحتلال في تبرير مصادرة اراضي الفلسطينيين، فقد أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي قراراً عسكريا يحمل الرقم 19/1/هـ وموقع من رئيس ما يسمى بالإدارة المدنية بشأن استملاك وحق التصرف في ما مساحته 401 دونم، وذلك لشق طريق التفافي أسماه الأمر العسكري (شارع التفافي العروب)، وحسب الأمر فإن قرار استملاك المئات من الدونمات الزراعية تأتي ضمن المواقع التالي: بلدة بيت أمر: حوض 2 في مواقع "فريديس، بيت زعتة، جبل أبو سودة، جبل القرن، ود الشيخ"، وحوض 4 " ود العروب". وبلدة حلحول: حوض 34928 في القطع التالية " 7،10، 23-23، 26، 37-44، 60، 71، 87-91، 93-118، 124 -126، 141،157". والحوض رقم 8 في مواقع : خربة بيت خرف، ورأس القاضي ، وخربة الدرجي. وحوض رقم 10 في موقع دهر البو ، وحوض 11 في موقع وردان.

يذكر أن جيش الاحتلال سبق أن أصدر إعلاناً عن إيداع (مخطط لمشروع التنظيم التفصيلي للطريق الرئيسي رقم 60 في مقطع التفافي العروب بيت أمر) في مواقع تابعة للحكومة الإسرائيلية إضافة إلى نشره في صحيفة القدس في 10 آب 2006. ويبلغ الطول الإجمالي للشارع 7.685 كيلومتر مقسمة كما يلي: 3.270كم في أراضي بيت أمر في المواقع التالي: خربة ابريكوت، خربة الطلعة، أبو سودا، افريديدس، وادي الشيخ، وردان، بيت زعتة . 1.790 كم في أراضي العروب من ضمنها كلية العروب التقنية , 2.625 كم في أراضي حلحول ( منها 625 مترا تحويلة إلى مستعمرة كرمي تسور) في المواقع التالية : رأس القاضي، بيت خيران، وادي الشنار، الراموز ، الحواور.

فيما وثق تقرير صادر عن الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "اوتشا" حول الوضع بالخليل حجم انتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين في المنطقة المحتلة من قلب مدينة الخليل منطقة(H1) التي تضم حوال 133 الف مواطن فلسطيني وزج فيها الاحتلال ببضع مئات من المستوطنين بصورة مخالفة للقانون الدولي الذي ينص على عدم جواز نقل دولة الاحتلال رعاياها ومستوطنيها الى الارض المحتلة.

وقالت الامم المتحدة ان هذه المنطقة شهدت العديد من اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين الذين يعيشون في معازل ومناطق مغلقة بالاسلاك الشائكة والجدران والحواجز ، واكدت ان هذه المنطقة شهدت أعمال عنف في سياق أنشطة استيطانية تنتهك القانون الدولي، واوضح التقرير ان سلطات الاحتلال منذ نيسان 2015 شددت من اجراءاتها على منطقة (H1) وبخاصة حركة المواطنين ووضعت قيود على تنقلهم ويوجد نحو 1022 عائق عسكري ثابت ومتحرك في المنطقة.وهذه القيود التي يفرض الاحتلال تلزمهم وتفرض عليهم العيش في منطقة معزولة وتمنع تحركهم بحرية وتمنع زيارتهم من اقاربهم وتحد من الوصول للخدمات الضرورية لهم وافرزت شريحة من المواطنين متضررين وشريحة تعيش في ظروف صعبة وقاسية وتشكل المدينة هدفا للنشاط الاستيطاني المكثف منذ احتلال الضفة عام 67 واقيم فيها خمسة مجمعات استيطانية .

وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير

القدس : قاد وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري ارئيل اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، في ثالث أيام "عيد الفصح اليهودي".حيث استباح المستوطنون باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، عبر باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال التي رافقت المجموعات خلال سيرها بساحات الأقصى بدءا من ساحة باب المغاربة مرورا بساحة المسجد القبلي والمراوني وباب الرحمة وصولا الى منطقة باب القطانين، حيث خرجوا من باب السلسلة.فيما حاول مستوطنون من نشطاء الهيكل ، تقديم قربان من الجدي بمناسبة عيد الفصح العبري، على عتبات المسجد الأقصى، وتحديدا عند أسوار الحرم القدسي في البلدة القديمة في القدس المحتلة.فيما منع الوزير جلعاد أردان إقامة دوري كرة قدم للأشبال على ملعب بيت صفافا الواقعة على الطريق ما بين بيت لحم والقدس، بحجة أن هذا الدوري يقام بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني .واقتحم 250 مستوطنا ، موقعا أثريا في قرية الجيب الأثرية، وأدوا طقوسا في المكان.وأغلقت قوات الاحتلال الطريق الرئيسية المؤدية إلى القرية أمام المواطنين لمدة ساعتين، وذلك لتأمين الحماية للمستوطنين، أثناء تأدية الطقوس التلمودية.

الخليل: حولت سلطات الاحتلال عددا من حواجزها العسكرية في البلدة القديمة بمدينة الخليل إلى نقاط عبور، وأحد المنازل إلى ثكنة عسكرية وقامت بتضييق حاجز السهلة، وأدخلت تعديلات على مسارب المعابر والحواجز العسكرية في البلدة القديمة، في مسعى لتحويلها إلى "نقاط عبور.ونصب جيش الاحتلال لوحة كبيرة عند أحد حواجزه كتب عليها "معبر" . من ناحية أخرى، نصب جيش الاحتلال عددا من الحاويات والخيام في أحد مفترقات شارع بركة السلطان –مفرق الشويكية سابقا-، بالإضافة للاستيلاء على أحد البيوت التاريخية والتراثية العريقة في البلدة القديمة العائد لعائلتي القدسي والكرد، حيث تحصن الجنود داخله، ووضعوا أكياسا من الرمل على نوافذ البيت، بالإضافة لنصب خيمة مراقبة ورفع أعلام دولة الاحتلال على سطحه، وهناك تخوف ان يتم تحويل هذه المواقع لأغراض استيطانية، فيما القت مجموعة من مستوطني " ماعون " المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا موادا سامة لونها أزرق في بئر مياه يستخدمه رعاة الأغنام في منطقة الحمرة في المسافر الشرقية المحاذية للمستوطنة ، وذلك بهدف تسميم الأغنام التي تشرب من البئر. وأغلق الاحتلال الطرق المؤدية لمسافر يطا بحواجز عسكرية، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين، وحال دون وصول المزارعين إلى أراضيهم. واقتحم مستوطنون، متنزّه قرية الكرمل شرق يطا، جنوب الخليل. بحماية جيش الاحتلال، للاحتفال بعيد الفصح اليهودي.

بيت لحم: اقتحم مستوطنون، منطقة برك سليمان السياحية الواقعة ما بين بلدة الخضر وقرية ارطاس جنوب بيت لحم بحماية جنود الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية في المكان كما اقتحمت قطعان المستوطنين منطقة وادي فوكين في الريف الغربي لمحافظة بيت لحم.وانتشرت عصابات المستوطنين في اراضي المواطنين بقرية بيت تعمر شرق بيت لحم.

رام الله: للمرّة الرابعة يحطّم جنود الاحتلال الإسرائيلي منزلًا مكونًا من ثلاثة طوابق لعائلة قرعان في البيرة، يقع في منطقة مقابلة لمستوطنة "بسجوت" الواقعة على جبل الطويل . في وقت كان فيه شرف قرعان صاحب المنزل، يستعد لإقامة حفل زفافه بعد شهرين، جنود الاحتلال اقتحموا المنزل وحطّموا نوافذه الزجاجية، وخلعوا الأبواب، وأطلقوا عيارات نارية على خزانات المياه فوق سطحه، كما أقدموا على تكسير الألواح الشمسية

نابلس:اقتحم مئات المستوطنين، ليومين متتاليين، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس، بحجة إقامة احتفالات بمناسبة الأعياد اليهودية. قوات الاحتلال شددت من اجراءاتها على مداخل البلدة، بعد وضع مكعبات اسمنتية على المداخل الثلاثة، وعمدت على منع الطواقم الصحفية من الوصول إلى الموقع الأثري ، وقامت قوات الاحتلال والمستوطنين بوضع "لافتات ارشادية" تصف سبسطية بـحديقة اسرائيل الوطنية في السامرة ، كما يسمونها

سلفيت :فجرت قوات الاحتلال، منزل الشهيد عمر ابو ليلى في بلدة الزاوية في محافظة سلفيت، على مرحلتين متتاليتين، والحقت أضرارا بعدد من المنازل المجاورة.ويتألف المنزل المستهدف من طابقين بواقع 4 شقق سكنية، حيث تم تدمير الطابق الثاني بالكامل، كما واصلت جرافات تتبع مستوطنين من مستوطنة”اريئيل” شمال سلفيت تجريف اراضي مزارعين تقع بمحاذاة واد عبد الرحمن، وطال التجريف عشرات الدونمات من اراضي خلف الجدار في اراضي زراعية ورعوية.وتجري اعمال التجريف لبناء وحدات وشقق وشق طرق وبنى تحتية لصالح المستوطنات.ش