رسمياً.. يويفا يفرض عقوبة قاسية على نيمار

وكالات / سما /

عاقبت لجنة الأخلاقيات والتأديب التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، “يويفا”، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار، بالإيقاف لمدة 3 مباريات عقب إهاناته للطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة إياب فريقه ضد مانشستر يونايتد (1ـ3) على ملعب حديقة الأمراء في إياب دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة ريمونتادا للشياطين الحمر على باريس سان جيرمان على أرضه وأمام جماهيره بتعويض خسارته ذهاباً بهدفين لصفر في أولد ترافورد إلى فوز (1ـ3)، والعبور إلى ربع النهائي على حساب النادي الباريسي.

وسيكون لدى نيمار حق الاستئناف. إن لم يتم تخفيض العقوبة، سيحرم اللاعب البرازيلي من لعب نصف مرحلة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة من البطولة.

وعبر نيمار عن غضبه من التحكيم بعد إعلان حكم المباراة لضربة جزاء لصالح مانشستر يونايتد بعد تسديدة قوية من دالوت اصطدمت بيد المدافع الفرنسي كيمبيمبي، سجل منها راشفورد هدف التأهل في الدقيقة في آخر الدقائق.

إلا أن نيمار طعن في قرار الحكام علناً عبر حسابه على انستجرام قائلاً: “ليس هناك ضربة جزاء. هذا عار، لقد وضعوا أربعة أشخاص لا يعرفون شيئًا عن كرة القدم، وهم المسؤولون عن النظر في تقنية الفيديو”.