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موقع عبري يُصر: حماس نجحت في تجنيد ضباط من أمن السلطة لصالحها وفي مكاتب "حساسة"

السبت 27 أبريل 2019 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري يُصر: حماس نجحت في تجنيد ضباط من أمن السلطة لصالحها وفي مكاتب "حساسة"


ترجمة محمد ابو علان

على الرغم من نفي الناطق  الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري الأربعاء الماضي صحة ما كشفه الموقع العبري Ynet ويديعوت أحرنوت في نجاح حركة حماس  في تجنيد ضباط في الأمن الفلسطيني لصالحها، أكدت المواقع العبرية نفسها الخبر امس الجمعة.

وجاء في الموقع العبري الجمعة:  “كشف Ynet ويديعوت أحرنوت الأربعاء الماضي عن فشل محاولة حركة حماس تجنيد ضباط لصالحها في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية أثار صدى في قطاع غزة والعالم العربي، الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية نفى، وفي حماس حافظوا على الصمت”.

مصادر فلسطينية في رام الله قالت لموقع Ynet، الخبر تحول لحديث اليوم في مؤسسات السلطة الفلسطينية كون القليلون جداً عرفوا بعملية الإفشال التي لازالت مستمرة تحت السرية الكاملة، الضجة الإعلامية (حسب تعبير الموقع العبري) دفعت بالناطق  الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدنان الضميري الخروج ونفي الخبر، وقال  الضميري،  خلال العامين الماضيين اعتقل شخصان بتهمة تسريب معلومات لحركة حماس.

وتابعت يديعوت أحرنوت، وفق المعلومات التي تم الكشف عنها، تم اعتقال أكثر من20 عنصراً وضابطاً من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأشخاص عملوا في مكاتب حساسة في مكاتب السلطة الفلسطينية، حركة حماس من جهتها التزمت الصمت الكامل، ولم تعلق على الخبر.

ووفق ما نشر في الصحيفة العبرية قبل أيام، حركة حماس تمكنت في  خلال العام  الماضي من التسلل لداخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية والقيام بعملية تجنيد واسعة لضابط يعملون في صفوفها، ويدور الحديث عن عملية مركبة أشرفت عليها قيادة حركة حماس في الخارج وفي قطاع غزة، وتمكنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية من كشفها قبل عدة شهور.

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