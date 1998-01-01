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الذهب يقفز لأعلى مستوى مع تراجع الدولار

السبت 27 أبريل 2019 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الذهب يقفز لأعلى مستوى مع تراجع الدولار


رام الله / سما /

قفزت أسعار الذهب الجمعة إلى أعلى مستوى في حوالي أسبوعين مع تراجع الدولار بفعل بيانات فاترة بشأن التضخم غطت على تقرير يظهر نموا قويا للاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام.

وأنهى سعر الذهب للبيع الفوري جلسة التداول مرتفعا 0.7 بالمئة عند 1285.85 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ السادس عشر من أبريل عند 1288.59 دولار.

ولامس المعدن الأصفر يوم الثلاثاء أعلى مستوى له منذ أواخر ديسمبر عند 1265.90 دولار للأوقية، وينهي الأسبوع على مكاسب بحوالي واحد في المئة هو أول مكاسبه الأسبوعية منذ الثاني والعشرين من مارس.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب 0.7 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1288.80 دولار للأوقية.

وقال متعاملون إن تراجع الدولار الأميركي كان السبب الرئيسي لصعود الذهب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 15.06 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 894.50 دولار للأوقية.

وقفز البلاديوم 3.5 بالمئة إلى 1464.50 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ السابع والعشرين من مارس.

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