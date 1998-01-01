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الطقس: الحرارة أعلى من معدلها بـ5 درجات

السبت 27 أبريل 2019 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: الحرارة أعلى من معدلها بـ5 درجات


رام الله / سما /

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائمًا جزئيًا إلى صاف، معتدلاً في المناطق الجبلية وحارًا نسبيًا إلى حار في باقي المناطق.

ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها يوم غد الأحد، وترتفع فوق 8 درجات مئوية فوق المعدل السنوي يوم الاثنين، ثم تعاود الانخفاض الطفيف يوم الثلاثاء عند 5 درجات فوق المعدل.

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