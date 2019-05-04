تنويه هام بخصوص عمل معبر رفح الاسبوع القادم

أصدرت إدارة معبر رفح البري تنويه هام بشأن عمل المعبر أمام حركة المسافرين للأسبوع القادم.
وبحسب إدارة المعبر، فإن الية عمل المعبر ستكون كما يلي:
المعبر مغلق يوم الخميس الموافق 25/4/2019 بسبب إجازة تحرير سيناء.
المعبر مغلق يومي الجمعة والسبت الموافق: 26-27/4/2019 كالعادة
المعبر يعمل يوم الأحد الموافق: 28/4/2019 لمغادرة المعتمربن فقط من قطاع غزة.
المعبر مغلق يوم الإثنين الموافق: 29/4/2019 بسبب إجازة شم النسيم .
المعبر يعمل يوم الثلاثاء الموافق: 30/4/2019 لعودة المعتمربن فقط إلى قطاع غزة.
المعبر مغلق يوم الأربعاء الموافق: 1/5/2019 بسبب يوم العمال
المعبر مفتوح بالاتجاهين يوم الخميس الموافق: 2/5/2019
المعبر مغلق يومي الجمعة والسبت الموافق: 3-4/5/2019
المعبر يعمل يوم الاحد بتاريخ 5/5/2019 لمغادرة المعتمرين فقط