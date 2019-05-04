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تنويه هام بخصوص عمل معبر رفح الاسبوع القادم

الجمعة 26 أبريل 2019 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه هام بخصوص عمل معبر رفح الاسبوع القادم


غزة / سما /

أصدرت إدارة معبر رفح البري  تنويه هام بشأن عمل المعبر أمام حركة المسافرين للأسبوع القادم.

وبحسب إدارة المعبر، فإن الية عمل المعبر ستكون كما يلي:

المعبر مغلق يوم الخميس الموافق 25/4/2019 بسبب إجازة تحرير سيناء.

المعبر مغلق يومي الجمعة والسبت الموافق: 26-27/4/2019 كالعادة

المعبر يعمل يوم الأحد الموافق: 28/4/2019 لمغادرة المعتمربن فقط من قطاع غزة.

المعبر مغلق يوم الإثنين الموافق: 29/4/2019 بسبب إجازة شم النسيم .

المعبر يعمل يوم الثلاثاء الموافق: 30/4/2019 لعودة المعتمربن فقط إلى قطاع غزة.

المعبر مغلق يوم الأربعاء الموافق: 1/5/2019 بسبب يوم العمال

المعبر مفتوح  بالاتجاهين يوم الخميس الموافق: 2/5/2019

المعبر مغلق يومي الجمعة والسبت الموافق: 3-4/5/2019

المعبر يعمل يوم الاحد بتاريخ 5/5/2019 لمغادرة المعتمرين فقط

#معبر رفح #مسافرين #قطاع غزة #غزة #مصر

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