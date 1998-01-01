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الحية: القضية الوطنية تُخيِم على تفكيرنا ويوضح شروط حركته لقبول المصالحة!

الجمعة 26 أبريل 2019 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية: القضية الوطنية تُخيِم على تفكيرنا ويوضح شروط حركته لقبول المصالحة!


غزة / سما /

أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الجمعة، ان "القضية الوطنية تُخيِم على تفكير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، أكثر من حاجاته الضرورية والإنسانية، رغم اهميتها".

وأضاف  خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق غزة، إن "الوحدة الوطنية هي خيار استراتيجي لنا ولشعبنا من أجل مواجهة كل مشاريع التصفية وفي مقدمتها صفقة القرن ".

وطالب الحية بالذهاب إلى الوحدة الوطنية "على أساس الشراكة وعدم الإقصاء والتفرد، وأن يلتزم الجميع بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في عام 2006 و2011، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة بناء مؤسساتنا الوطنية على أسس ديمقراطية".

شدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، على أن الشعب الفلسطيني في غزة كما في كل مكان يصر على أنه لا بديل عن الوحدة التي توحد مقاومتنا وسياستنا ومؤسساتنا في مواجهة الاحتلال ومخططاته الخبيثة و المشؤومة. 

#خليل الحية #حماس #المصالحة #غزة #قطاع غزة

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