الخليل: إصابة مسنة خلال اقتحام الاحتلال ومستوطنيه شرق يطا

الخليل / سما /

اصيبت مسنة بحروق في الصدر جراء اصابتها بقنبلة غاز بشكل مباشر، والعشرات بحالات اختناق مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال شرق يطا جنوب الخليل.

وذكر منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب راتب الجبور، ان المسنة خضرة سلمان ربعي (70عاما)، اصيبت بقنبلة غاز خلال المواجهات ونقلت الى مستشفى ابو الحسن القاسم في يطا.

واشار الجبور الى ان المواجهات اندلعت بين اهالي التواني وعشرات المستوطنين الذين حاولوا اقتحام القرية بحماية قوات الاحتلال التي اطلقت بدورها قنابل الغاز المسيل للدموع، كما هددت باستخدام الرصاص الحي ضد الاهالي