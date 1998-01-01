  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخليل: إصابة مسنة خلال اقتحام الاحتلال ومستوطنيه شرق يطا

الجمعة 26 أبريل 2019 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: إصابة مسنة خلال اقتحام الاحتلال ومستوطنيه شرق يطا


الخليل / سما /

 اصيبت مسنة بحروق في الصدر جراء اصابتها بقنبلة غاز بشكل مباشر، والعشرات بحالات اختناق مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال شرق يطا جنوب الخليل.

وذكر منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب راتب الجبور، ان المسنة خضرة سلمان ربعي (70عاما)، اصيبت بقنبلة غاز خلال المواجهات ونقلت الى مستشفى ابو الحسن القاسم في يطا.

واشار الجبور الى ان المواجهات اندلعت بين اهالي التواني وعشرات المستوطنين الذين حاولوا اقتحام القرية بحماية قوات الاحتلال التي اطلقت بدورها قنابل الغاز المسيل للدموع، كما هددت باستخدام الرصاص الحي ضد الاهالي

الأكثر قراءة اليوم

ما الذي فقده جيش الاحتلال على حدود قطاع غزة ؟

"نطير في الجو ونرمي القنابل".. فيديو للصاعقة المصرية يلاقي تفاعلا واسعا

شعث: الإمارات تخالف الموقف العربي والفلسطيني ونتنياهو يرحب

الكشف عن سبب صلب أحد المحكومين بالإعدام في السعودية

كم جمعت حماس من المال عبر "بتكوين" حتى الان؟

"النقطة العمياء: أمريكا والفلسطينيين من بلفور إلى ترامب"

قائد فرقة غزة: حماس فهمت كيفية إلحاق الأذى بأمن اسرائيل والتصعيد مع غزة مسألة وقت

الأخبار الرئيسية

يديعوت : النخالة قد يشعل جبهة غزة قريبا

هنية - ارشيف

هنية : لاءات الملك الثلاث تعبر عن ضمير الأمة والاردن ارض الحشد والرباط

عليان 1

الجهاد : آن الأوان ليصحح الفلسطينيون في القيادة خطأهم التاريخي بالتسوية مع الاحتلال

مسيرات العودة

60 اصابة بينهم مسعف وصحفي شرق قطاع غزة

قيادي بحماس: ليس امام الاحتلال الا رفع الحصار ويوجه عدة رسائل للسلطة وفتح ومصر مفادها..