بالصور.. بعد اختفاء استمر ١٥ يوما.. العثور على جثة شاب من غزة قرب شواطئ تركيا

غزة / سما /

عثرت السلطة التركية، اليوم الجمعة، على جثمان الشاب محمد اسماعيل البحيصي من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ، بعد غرقه على شواطئ تركيا.

وأكد السفير الفلسطيني بوصول كتاب رسمي من قبل الخارجية التركية بوفاة الشاب محمد إسماعيل البحيصي حيث وجدوه جثّة هامدة في مدينة موغلا، وفي جيبه أوراق ثبوتية برقم الهوية ورقم جواز السفر.

وأكدت السفارة أن اتصالات تُجرى لنقل جثمان الشاب إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري لمواراته الثرى في غزة.

و فقدت آثار الشاب البحيصي قبل حوالي 15 يوما، بعد انقلاب الباخرةا لتي كانت تحمل عدد من المهاجرين في عرض البحر اثناء توجهها الى اليونان.