هنية : لاءات الملك الثلاث تعبر عن ضمير الأمة والاردن ارض الحشد والرباط

غزة / سما/



ثمن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية في كلمة مسجلة موقف الشعب الأردني في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال قائلا: "اليوم تزحفون بعشرات الآلاف تجددون العهد مع الأرض والشعب والهوية وتؤكدون على أصالة موقفكم المتمسك بثوابت الأمة تجاه الأرض والمقدسات وتؤكدون أن الأردن سيظل أرض الحشد والرباط والعمق الاستراتيجي للقدس والفتح المبين " .

وأكد هنية في كلمة مسجلة على دعم الموقف الملكي الرافض لتصفية قضية القدس وللوطن البديل والتوطين، معتبراً أن هذه "اللاءات الثلاث" تعبر عن ضمير الأمة وضمير الشعب الفلسطيني الذي يرفض المساس بالقدس وبقضية فلسطين وبحق العودة .

وأضاف هنية "أننا اليوم أمام محطة هي الاخطر في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني ما يسمى صفقة القرن هي لتصفية القصية الفلسطينية وفي مقدمتها القدس لكننا نقول بكل يقين وإيمان وثبات بأن هذا المؤامرات والصفقات ستتحطم على صخرة الصمود والإيمان وعلى صخرة الوعي الجهادي الثوري المقاوم الذي يتحلى به شعبنا والشعب الاردني الشقيق .

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني رغم ما يحيط به من تحديات ومؤامرات حقق انتصارات في مسار الصراع مع العدو الصهيوني عبر مسيرات العودة وكسر الحصار التي استمرت لأكثر من ستين اسبوعًا وفي وضع قضية حصار غزة في طاولة المجتمع الدولي والانتصار الذي تحقق في معركة باب الرحمة وإسقاط مؤامرة البوابات الاكترونية ومشاريع تقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا وانتصار الأسرى الابطال في سجون الاحتلال في معركة الكرامة 2 رغم القمع والارهاب .

وأضاف هنية "إننا نسجل علامة فارقة وكل أحرار هذه الامة يطلقون الحملة العالمية لمحاربة التطبيع مع الاحتلال تعبيرا عن أصالة الامة، لذا نستبشر خيرا بشعبنا وبكم وبأمتنا العربية والإسلامية ونحن واثقون بان شعبنا مدعوما بهذه الامة سيحرر الأرض والإنسان وسيستعيد القدس " .

كما نعى هنية المرحوم الدكتور عبداللطيف عربيات والذي وصفه بـ"أحد أركان الشعب الأردني والحركة الإسلامي والذي عاش لأجل الأردن وفلسطين ولأجل القدس ولم يغير ولم يبدل.



